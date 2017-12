Aglomeraţie la ghişee pentru plata obligaţiilor fiscale

Înghesuială mare, ieri, la ghişeele Administraţiei Finanţelor Publice Constanţa de pe Bulevardul Mamaia. Zeci de persoane au stat cu orele la coadă la sediul AFP Constanţa pentru a-şi depune declaraţiile aferente lunii octombrie. Reprezentanţii administraţiei susţin că volumul de muncă al angajaţilor se dublează mereu în ultimele zile înainte de expirarea termenului legal de depunere al declarţiilor fiscale. „Dacă ieri (n.r. - miercuri) erau contribuabili doar în interiorul instituţiei, astăzi (n.r. - ieri) coada se observă de la mare distanţă. Ne aşteptăm ca în aceste ultime trei zile să înregistrăm sute de declaraţii fiscale. Rugăm contribuabilii să vină din timp să îşi depună declaraţiile, mai ales cînd ştiu că au de depus declaraţii la trimestru. Numărul contribuabililor care depun declaraţii, în această perioadă, este mult mai mare şi automat se crează aglomeraţie. Cei care lasă totul pe ultima sută de metri îşi asumă şi riscul unei pierderi de timp la coadă pe care noi, din păcate, nu avem cum să o eliminăm”, spune şeful AGFP Constanţa, Ionuţ Mişa. Potrivit afirmaţiilor şefului AFP Constanţa, aprox. 25.000 de agenţi economici trebuie să se prezinte la administraţie pentru depunerea declaraţiilor, număr extrem de mare pentru cei numai 220 de angajaţi. Pentru ca toate persoanele care stau la coadă să poată ajunge la ghişee, conducerea administraţiei a luat o serie de măsuri, printre care s-a numărat prelungirea programului de lucru pînă la ultimul client. De asemenea, o parte din anagajaţi au fost realocaţi, pentru cîteva zile, pentru a putea primi, la rîndul lor, documentele fiscale de la agenţii economici. „În perioada 22-25 ale fiecărei luni, funcţionăm cu zece ghişee, faţă de trei-patru, în mod normal. Lucrăm la capacitate maximă, luăm oameni care au alte atribuţii şi îi punem să facă preluare de declaraţii, astfel încît contribuabilii să stea cît mai puţin la ghişeele instituţiei. Din păcate, nu îi putem rezolva instantaneu”, a mai spus Ionuţ Mişa. Deşi reprezentanţii fiscului recomandă contribuabililor să evite disconfortul de a pierde ore în şir la cozi şi să depună documentaţia electronic sau prin poştă, agenţii economici susţin că aceste modalităţi nu sînt atît de sigure ca atunci cînd se prezintă la ghişeu. „Nu am siguranţa că documentele trimise pe cale electronică sau prin poştă vor ajunge în baza de date a Fiscului, aşa că prefer să le depun la ghişeu. În acest fel aflu şi dacă există sau nu erori în modul de completare a acestora. Consider că este mai sigur aşa”, a declarat un contribuabil care aştepta la coadă. Data de 26 octombrie este ultima zi de depunere a declaraţiilor fiscale, precum şi ultima zi de plată a obligaţiilor la bugetul general consolidat şi a taxei pe valoarea adăugată pentru obligaţiile fiscale cu termen de plată lunar sau trimestrial. Este vorba de depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”; formularului 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”; formularului 103 „Declaraţie privind accizele”; formularului 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată” şi a formularului 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”. Tot pe 26 octombrie este scadenţa pentru depunerea formularului 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri“ şi a formularului 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România“. Agenţii economici care nu se conformează legislaţiei în vigoare riscă amenzi de pînă la 5.000 lei, dar şi penalizări de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere.