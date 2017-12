Agresat de rudele concubinei minore

Potrivit Codului Familiei, orice tînără care nu a împlinit vîrsta de 18 ani are nevoie de consimţămîntul părinţilor pentru a se căsători legal. Legea spune că o adolescentă are o capacitate redusă de exerciţiu al drepturilor sale şi nu posedă un discernămînt total cu privire la consecinţele faptelor săvîrşite. Situaţia este cu atît mai deosebită cînd persoana în cauză nu are nici măcar 16 ani, caz în care nu are practic niciun drept de a lua singură o decizie, fără acordul prealabil al părinţilor săi. Textele de lege nu au contat însă prea mult pentru o tînără de 15 ani, din Palazu Mare, care în urmă cu un an a decis să trăiască în concubinaj cu un tînăr de 27 de ani, recent eliberat din închisoare. Tînăra doreşte să se căsătorească cu alesul său, Teodor Dumitruc, din Ovidiu, dar părinţii se opun cu înverşunare acestei relaţii. Fata a fugit de acasă, locuieşte alături de concubin în oraşul Ovidiu, iar în urmă cu trei săptămîni a dat naştere unui copil. Conflictul dintre cele două tabere a degenerat în urmă cu două zile, cînd între Dumitruc şi rudele concubinei sale a izbucnit un conflict sîngeros.

Auto-mutilare sau bătaie în toată regula ?!

În urmă cu două zile, Teodor Dumitruc a depus o plîngere la Poliţia Ovidiu, reclamînd că a fost bătut cu sălbăticie de "socrul" său, Adrian Radu, şi de alte cîteva rude ale concubinei. Fostul puşcăriaş spune că agresorii i-au aplicat numeroase lovituri de pumn şi picioare şi că au încercat chiar să îl înjunghie cu un cuţit de bucătărie. Dumitruc a povestit că, sîmbătă, la domiciliul său din Ovidiu şi-au făcut apariţia Adrian Radu, tatăl fetei şi alţi doi bărbaţi. Potrivit reclamantului, aceştia l-ar fi luat cu forţa la Palazu Mare, atît pe el, cît şi pe concubina sa şi pe copilul de numai trei săptămîni. Odată ajunşi la casa părintească a fetei, Adrian Radu şi ceilalţi doi bărbaţi ar fi tăbărît asupra lui Dumitruc. "Socrul" infirmă acuzaţiile care i se aduc şi spune că odată ajuns la Palazu, Dumitruc ar fi făcut spectacol, ameninţînd că se omoară şi punîndu-şi cuţitul la gît, în încercarea sa de a-i convinge pe părinţii concubinei să fie de acord cu o căsătorie. Familia Radu se opune categoric acestei cununii afirmînd că individul are un trecut dubios (a fost închis doi ani pentru furt), este cu mult mai mare decît fata şi oricum, "nu vrea să se facă om". Dumitruc a depus o cerere la Direcţia pentru Protecţia Copilului cerînd să îi fie acordată custodia copilului său, dar părinţii concubinei sînt decişi să se ocupe pe viitor, atît de fată, cît şi de nou-născut. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili dacă acuzaţiile formulate de Teodor Dumitruc sînt reale, urmînd ca în funcţie de rezultatul final al cercetărilor, să ia măsurile legale care se impun.