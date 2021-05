Agresată de soț și gonită în toiul nopții, a găsit puterea de a cere ajutor

Așa își începe povestea de viață Claudia, o tânără care, în urmă cu 13 ani a crezut că și-a întâlnit sufletul pereche alături de care va trăi fericită până la adânci bătrâneți. Avea doar 15 ani pe atunci, un copil naiv și îndrăgostit. Cu toate că familia ei s-a împotrivit relației cu acest bărbat, Claudia era prinsă într-o lume în care se visa fericită, iubită, ocrotită. Din cauza lui și a temperamentului său violent, dar și pentru că fata nu a vrut să se despartă de el, părinții au gonit-o de acasă.

Când fetița lor a împlinit 2 anișori, s-au reîntors în țară iar lucrurile s-au agravat. Au urmat nenumărate episoade de violență. A fost și gonită de acasă de foarte multe ori, Claudia locuind mai mult prin vecini, iar copiii, căci, ulterior, familia s-a mărit cu încă un membru, au avut foarte mult de suferit. S-a reîntors de fiecare dată la el, pentru că îl iubea și pentru că el o căuta mereu. Plângea, își cerea iertare și, de fiecare dată, promitea că nu își va mai pierde cumpătul. Claudia a încercat să se refugieze la părinți dar el a aflat că este acolo și a început să îi amenințe.

„M-a dat la ora 2 noaptea pe stradă. M-am întors înapoi și l-am rugat foarte mult să mă lase, ca să pot să plec a doua zi. El a plecat la muncă și nu se aștepta să plec. Am avut curajul să plec departe, chiar dacă nu am avut un ban în buzunar. Am abut curajul să-mi iau copiii și am plecat la părinți“, spune Claudia.