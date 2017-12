Agresivitatea, asociată cu dezvoltarea în exces a unei zone din creier

În cazul unor băieţi, agresivitatea este asociată cu dezvoltarea în exces a unei zone din creier, amigdala, potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători americani şi australieni. Într-un articol publicat în ”Proceedings of the National Academy of Science”, cercetătorii spun că dezvoltarea în exces a amigdalei din creier îi face pe unii băieţi să fie agresivi. De asemenea, aceşti băieţi nu pot să-şi controleze emoţiile pentru că alte părţi ale creierului care, în mod normal, controlează emoţiile, nu se maturizează pînă la împlinirea vîrstei de 20 de ani. ”Este important pentru părinţi să conştientizeze că, deşi copiii lor adolescenţi arată ca nişte adulţi şi fac lucruri complicate la şcoală, unele părţi ale creierului lor nu ating maturitatea pînă la vîrsta de 20 de ani”, a indicat profesorul Nicholas Allen, de la departamentul de psihologie al Universităţii din Melbourne. ”Aceste zone din creier ajută copiii să-şi controleze emoţiile şi comportamentul. Este important să se înţeleagă că aceste zone din creier încă se dezvoltă în adolescenţă”, a adăugat acesta.

La studiu au participat 137 de băieţi, cu vîrsta medie de 12 ani şi părinţii lor. Participanţii la studiu au fost rugaţi să discute despre chestiuni sensibile precum temele de la şcoală, ora de culcare sau timpul alocat navigării pe internet. Cercetătorii au realizat şi nişte scanări ale creierului copiilor. ”Băieţii care aveau amigdala mai mare prezentau un comportament mai agresiv o perioadă mai lungă de timp”, a spus Allen, referindu-se la partea din creier localizată adînc în lobii temporali mediali, asociată cu răspunsurile emoţionale, inclusiv frica şi excitarea. Aceşti băieţi aveau şi cortexuri prefrontale mai mici, o regiune asociată cu reglarea emoţiilor. ”Am observat că, dacă aceste părţi din creier sînt mai puţin dezvoltate, în cazul băieţilor apare un comportament mai agresiv, copiii manifestînd mai multe emoţii negative cînd interacţionează cu părinţii”, a spus cercetătorul.