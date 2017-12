Agresorii arbitrului Marian Carson ar putea scăpa de suspendare!

09:01:12 / 27 Mai 2014

jaful continua

MIHU are impresia ca discut a cu idioti ca stancu si saracin.Conform REGULAMENTELOR in vigoare dragulin si petricuNU AU VOIE SA FIE OBSERVATORI pentru ca sunt oficiali AJF.CAT LEGILE SUNT FACUTE DE mihu va fi numai scandal in fotbal.S-a ajuns la o situatie limitaNU SA INTAMPLAT NICI O DATA PANA ACUM .mihu si gufa DEMISIA pentru linistea noastra!!!