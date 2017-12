Agresorul Dărac, arestat preventiv

Magistraţii Judecătoriei Medgidia au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 15 zile, pe numele lui Constantin Dărac, pentru comiterea infracţiunii de ultraj contra bunurilor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. Potrivit anchetatorilor, Constantin Dărac a agresat, la sfârşitul săptămânii trecute, un cameraman de la Neptun TV, pe care l-a lovit cu pumnii şi picioarele. Mai mult decât atât, Dărac i-a smuls camera de luat vederi şi a spart-o cu o piatră pentru a luat caseta din interior. Incidentul a avut loc în centrul localităţii constănţene Zorile, comuna Adamclisi. Pe lângă cameramanul agresat, două femei care se aflau în zonă au fost şi ele bruscate, una fiind şi în prezent internată în spital din cauza vătămărilor suferite. Conform procurorilor, cameramanul Neptun TV şi una dintre femeile agresate au declarat că nu au pretenţii pe latură penală şi civilă, fiind audiaţi ca martori în dosar. În schimb, Neptun TV se va constitui parte civilă în doasr şi va cere daune materiale pentru aparatura distrusă. În timpul anchetei, Dărac a recunoscut acuzaţiile aduse.

Reamintim că nu este pentru prima dată când Dărac încalcă legea. El a fost reţinut la sfârşitul anului trecut, după ce, în portbagajul maşinii sale, au fost găsiţi mai mulţi saci din plastic, în care se afla carne de cerb şi de iepure. La acea dată, Dărac a declarat că a găsit animalele moarte în zona pădurii Nastradineanca, din apropierea comunei constănţene Adamclisi. Oamenii legii spun că declaraţiile lui s-au dovedit a fi false, ţinând cont că, din 23 noiembrie 2009, poliţiştii s-au sesizat cu privire la actele de braconaj la fondul cinegetic comise de către Constantin Dărac şi au demarat interceptarea convorbirilor telefonice ale acestuia. Ulterior, în luna februarie a acestui an, Dărac a fost prins în flagrant, în Constanţa, într-un autoturism marca Suzuki, în timp ce încerca să vândă carne de porc mistreţ pe care o avea în portbagajul maşinii. Conform anchetatorilor, Dărac a declarat că a găsit cei trei porci mistreţi pe câmp. A doua zi, poliţiştii au găsit abandonată pe camp, în zona numită Valea Teilor, maşina cu care Dărac se deplasa la braconat, un Cherokee neînmatriculat. Procurorii spun că maşina avea montat un far direct la baterie, folosit în mod evident la identificarea vânatului pe timp de noapte. Jeep-ul era pregătit pentru off road, cu blindaje faţă/spate, suspensii supraîntărite, motor extrem de puternic. Constantin Dărac este judecat în acest dosar pentru braconaj la fondul cinegetic şi pentru transport vânat braconat.