Agresorul din Piaţa Chiliei a fost arestat

Judecătorii constănţeni au emis mandat de arestare preventivă pe numele lui Robert Moroianu, tânărul de 22 de ani suspectat a fi autorul crimei din Piaţa Chiliei. El este acuzat de omor calificat. Înainte de a fi dus în faţa magistraţilor, Moroianu i-a condus pe anchetatori la locul unde a aruncat arma crimei. Poliţiştii, sprijiniţi de lucrătorii RAJA, au descoperit, într-o canalizare de pe strada Crişana, cuţitul cu care agresorul l-a înjunghiat pe Viorel Bahica, de 29 de ani, din Independenţa. În timpul audierilor, Robert Moroianu le-a spus anchetatorilor că intenţia sa nu a fost să îl ucidă pe Bahica, ci a vrut doar să-l sperie. Anchetatorii spun că scandalul dintre Moroianu şi victimă a izbucnit în jurul orei 1.30, la intersecţia străzilor Ion Raţiu cu Mircea cel Bătrân, ambii fiind foarte băuţi. Victima l-ar fi lovit cu o sticlă în cap pe Moroianu, însă acesta nu a ripostat. Cei doi au început să se înjure, iar Moroianu a dat un telefon şi a încercat să se ferească de Bahica, acesta îndreptându-se ameninţător spre el. Bahica nu a reuşit să îl mai lovească pe Moroianu şi a plecat împreună cu un prieten, care a asistat la toată scena de la distanţă.

ÎNJUNGHIAT După numai o oră, un apel la 112 anunţa că, pe strada Radu Calomfirescu, o persoană este înjunghiată. Din declaraţiile martorilor, pe stradă s-au auzit mai multe zgomote, iar cineva ţipa: „Eşti şmecher, mă?!? Eşti şmecher?!?”. Până să-şi facă apariţia oamenii legii, agresorul a fugit. Victima a murit în Urgenţa spitalului, având ambele artere femurale secţionate. Scena agresiunii a fost filmată de camerele de supraveghere din zonă, iar în urma unor informaţii, poliţiştii l-au luat iniţial la audieri pe Aidîn Ali, de 23 de ani, şi au efectuat la locuinţa acestuia o percheziţie. După audierea mai multor martori şi prelucrarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, anchetatorii au dat de adevăratul agresor, Robert Moroianu, care locuieşte la câteva case de Aidîn Ali. În casa acestuia, poliţiştii au descoperit haine şi încălţăminte cu urme de sânge.

„Dau Poliţia în judecată!”

Aidîn Ali, tânărul asupra căruia au planat iniţial suspiciunile anchetatorilor, este revoltat. „Ieri (n.r. - miercuri), pe la ora 11.00, am plecat de la acasă şi, în timp ce mergeam pe stradă, m-au oprit poliţiştii şi mi-au spus să vin cu ei până la Secţia 1. Acolo mi-au spus că sunt suspect în cazul crimei care a avut loc la noi în cartier. Am dat o declaraţie şi le-am spus că sunt nevinovat, că nu am nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Ei au ţinut-o pe a lor tot timpul: „Nu-i adevărat, tu l-ai omorât!”, dar nu mi-au prezentat vreo probă care să-mi dovedească vinovăţia. Le-am spus că, în noaptea în care a avut loc crima, eu eram acasă, dormeam, dar nu au vrut să mă creadă, deşi rudele mele ar fi putut să confirme ceea ce eu spuneam. Am stat acolo de la 11 ziua până aproape de 1 noaptea. Atunci au venit la mine şi mi-au zis: „Gata, poţi să pleci acasă, l-am prins pe criminal. Dacă mai e nevoie, te chemăm noi!”. După-amiază, mi-au răscolit casa, dar nu au găsit nicio dovadă! Am fost prezentat ca un criminal, când eu eram nevinovat! Am de gând să dau Poliţia în judecată”, a declarat Aidîn Ali.