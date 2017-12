Agresorul lui Băsescu, ameninţat de procurori cu violul?

07:30:52 / 27 Mai 2014

CONCURS DE INFRACTIUNI (insulta + ultraj)

Fapta exista si este CERTA. Mai mult decat atat, aici este un concurs de infractiuni. Daca, la insulta, fapta cu scuipatul, scapa mai ieftin, cu o amenda si aia tratata ca o "tulburare a linistii publice", fiind cercetat in libertate, (evident platita de partid) la ultraj art. 257 cod penal (2) " Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime." asa ca stimata Ionela NU ESTE AMENINTARE este exact situatia, acum ai inteles sau ai ramas tot la semnul de intrebare. Cand s-a facut codul penal, au votat TOATE PARTIDELE, asa ca condamnarea este APOLITICA. Una este cand te scuipi in casa si alta este cand scuipatul ajunge la B.B.C. Aplicandu-se exact legea, e rost de parnaie, ca acolo or fi si detinuti mai "zglobii" asta e alta gestiune. ce tine de cultura, educatia individului.