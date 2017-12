Agresorul lui Băsescu, torturat mental în arest?

17:55:28 / 28 Mai 2014

Domnului psiholog

Domnule psiholog va rog sa ganditi in prisma profesionalismului si nu a culorii politice pe care o agreati. Acest barbat care a scuipat presedintele ROMANIEI nu esye un roman, este un infractor care trebuia arestat in momentul de fata si nu lasat in libertate. Respect pentru functie, daca nu pentru om, insa pentru oameni mai aproape sunt interesele politice si nu cele de onoare. Oricine ar fi presedintele ROMANIEI trebuie respectat deoarece se presupune ca a fost ales de majoritatea poporului roman. Cum este posibil sa fiu de acord cu un infractor care a patat prestigiul tarii. Ar trebuii sa fie hulit de toti romanii, nu sa il discutam cu mila.