Agricultorii ar putea fi obligaţi să-şi asigure culturile

Vremurile în care agricultorii români obţineau cîteva mii de kilograme de grîu pe hectarul cultivat par deja intrate în istorie, seceta care s-a abăut în acest an distrugînd cea mai mare parte a culturilor de păioase. Totuşi, dezastrul din agricultură are şi o latură pozitivă, autorităţile încercînd să-i determine pe fermieri să nu mai aştepte cu mîna întinsă ajutorul divin, ci să-şi asigure culturile pentru calamităţi. Promotorul acestei măsuri este chiar ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeş, care intenţionează să legifereze un proiect prin care agricultorii să fie sprijiniţi în acoperirea plăţii pentru poliţa de asigurare, prin acordarea unui voucher. "Îi vom obliga să se asigure. Între cheltuielile eligibile, care pot fi acoperite din despăgubiri, nu este recunoscută redevenţa sau plata concesiunii. Trebuie să corectăm asta, pentru că sînt foarte mulţi ţărani care nu-şi lucrează propriul pămînt", a declarat Remeş. O altă modificare vizează implicarea societăţilor de asigurare în acordarea despăgubirilor, în prezent, acestea refuzînd plăţile compensatorii pentru calamităţi precum seceta. "Societăţile de asigurări trebuie să pună umărul alături de stat. Instalaţiile de irigaţii sînt depăşite tehnologic, iar achiziţionarea de noi echipamente este prioritară. Şi sistemul de tarifare, care în prezent este stabilit pe baza treptelor de pompare, ar trebui schimbat, astfel încît plata să fie unitară", a mai afirmat Remeş. Ministrul a precizat că în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală ar putea fi inclus şi un sprijin pentru achiziţionarea instalaţiilor de irigaţii. Referindu-se la intensitatea secetei din acest an, ministrul a spus că nu poate fi comparată cu aceea din anii '46-'47, pentru că România nu mai este cea de după război, ci face parte din piaţa liberă comunitară.