Agricultorii continuă protestele

Reprezentanţii Agrostar au declarat ieri că organizaţia va organiza un miting, pe 20 octombrie, la care sînt aşteptaţi mii de agricultori din întreaga ţară. Ei s-au arătat nemulţumiţi de rezultatul pichetelor de ieri, de la sediile Guvernului şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). „La Guvern nu ne-a chemat nimeni la discuţii, deşi au protestat circa 250-300 de crescători de ovine şi bovine. Noi am respectat programul, la ora 13.00 pichetul a încetat, însă nu ne oprim aici, vom continua cu mitingul deja anunţat pentru 20 octombrie”, a explicat Ştefan. Circa 200 de agricultori au protestat marţi în faţa sediului MAPDR, nemulţumiţi de problemele cu care se confruntă sectorul agricol din România. Aceştia au purtat tricouri imprimate cu mesajul „România, the land of no choice\" şi au afişate pancarte cu diferite mesaje - „Salvaţi agricultura românească”, „Vrem motorină pentru agricultură la preţ european”, „Agriculura, prioritate doar în campania electorală”, „Guvernanţii au distrus agricultura României”, cerînd salvarea sectorului agricol. Secretarul de stat în MAPDR, Aurelian Roşculete, a declarat, la ieşirea de la întîlnirea cu reprezentanţii agricultorilor care au pichetat sediul MAPDR, că o serie de cerinţe ale acestora au fost deja rezolvate, pentru restul urmînd ca ministerul de resort să facă demersuri la celelalte ministere. În faţa Guvernului au protestat circa 250-300 de crescători de ovine şi bovine. Agrostar cere reducerea cu 50% a preţului la motorină din cel practicat la pompă, trecerea Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în subordinea MAPDR, acordarea de garanţii guvernamentale de 100% pentru obţinerea de credite pentru realizarea investiţiilor, plata la zi a tuturor restanţelor financiare către producătorii agricoli din ajutoarele de stat conform legislaţiei în vigoare, inclusiv acordarea diferenţei de curs valutar pentru plăţile pe suprafaţă, acordarea sprijinului financiar în sectorul legume - fructe aferent anului 2009 către formele asociative.