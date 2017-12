Agricultorii vor ca statul să nu renunţe la ajutoarele europene

Considerate baza susţinerii agriculturii româneşti post-decembriste, subvenţiile trebuie să pună umărul la sprjinirea fermierilor şi în anii următori. Cel puţin aşa susţine preşedintele Federaţiei “Agrostar”, Nicolae Ştefan, care apreciază că una dintre priorităţile Comisiei prezidenţiale pentru elaborarea unei strategii pentru agricultură şi industria alimentară va fi prelungirea acordării ajutoarelor de stat după anul 2009. Potrivit acestuia, la iniţiativa Preşedinţiei, a fost înfiinţată Comisia ce va stabili o strategie pe termen scurt, mediu şi lung pentru cele două sectoare. El a adăugat că va fi o strategie pe termen scurt, mediu şi lung. “Ne vom ocupa rapid de priorităţile actuale din agricultură şi în special de anul 2010. Acest an va fi o prioritate pentru Comisie, avînd în vedere că va trebui să vedem, corelat cu Politica Agricolă Comună, ce forme de sprijin financiar avem, ce forme expiră, şi ce va trebui să notificăm urgent pentru prelungirea lor pînă în 2015”, a declarat Nicolae Ştefan. Cît priveşte posibila prelungire a formelelor de sprijin, preşedintele “Agrostar” a declarat că, personal, consideră că va fi foarte greu, însă speră la implicarea mediului politic din România pentru găsirea unor soluţii de prelungire. Ştefan a mai adăugat că relaţia Comisiei prezidenţiale pentru elaborarea unei strategii pentru agricultură şi industria alimentară cu Ministerul Agriculturii să fie una de normalitate. În plus, el a menţionat că speră că şi reprezentanţii ministerului se vor implica în realizarea obiectivelor propuse. Comisia, al cărei preşedinte va fi Dacian Cioloş, fost ministru al Agriculturii, are ca obiectiv elaborarea unor documente pentru orientarea strategiei şi politicilor publice pentru dezvoltarea agriculturii pe termen lung (la orizontul anilor 2020-2025), planurilor de acţiune pe temen mediu (pînă în anul 2014) şi pe termen scurt (care să fie aplicate în anul 2010) precum şi poziţiei României privind viitorul Politicii Agricole Comune.