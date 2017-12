Agricultorii vor organiza proteste de stradă

Agricultorii au decis ca, la sfîrşitul acestei luni, să organizeze o serie de proteste de stradă, fiind nemulţumiţi de “haosul politic” care guvernează România, a declarat, în acest weekend, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură Agrostar, Nicolae Ştefan. El a menţionat că, la sfîrşitul lunii, va avea loc un mare miting, în Bucureşti. “Agricultorii vor veni în număr cît mai mare, îşi vor exprima dezacordul faţă de haosul politic, de instabilitatea politică şi de lipsa de strategie a Guvernului, de agenda foarte proasă pe care şi-a ales-o acum, la sfîrşit de an”, a spus Nicolae Ştefan. “Din păcate, agenda publică se orientează numai spre ceea ce se întîmplă cu segmentul bugetar din România. Am uitat că avem o economie care trebuie să producă. Am uitat că, din 2010, Agricultura nu mai are forme de sprijin financiar pentru că acordul cu Comisia Europeană expiră şi va trebui să regîndim totul”, a mai spus preşedintele Federaţiei Agrostar. Reprezentantul Federaţiei a declarat, de asemenea, că “agenda este ocupată cu alte probleme”, în timp ce “problemele cu adevărat importante din economie, cu repercusiuni sociale grave, cel puţin pentru mediul rural”, vor avea consecinţe pe termen lung. “Nu ştiu ce Guvern şi ce coaliţie sau ce preşedinte vor putea să mai rezolve aceste probleme. (...) Situaţia este dezastruoasă”, a adăugat Ştefan.