Agricultură cu perdea... forestieră

SALVAREA AGRICULTURII 40 de senatori USL au avut posibilitatea să vadă cum Consiliul Judeţean Constanţa a sprijinit singur agricultura din judeţ prin programele pe care le derulează de mai bine de cinci ani. Perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole, programul de solarii sau cel de refacere a livezilor le-au fost prezentate în amănunt senatorilor USL, care au ajuns la concluzia că toate aceste proiecte pot fi cu uşurinţă implementate la nivel naţional. Senatorii au vizitat ferma fostului secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii Gheorghe Albu, unde li s-a explicat faptul că, deşi suprafaţa agricolă s-a redus, producţia a crescut datorită perdelelor de protecţie înfiinţate în urmă cu şase ani. „Ideea refacerii perdelelor forestiere a fost lansată încă din anul 2003, când, împreună cu reprezentanţii Guvernului Năstase, am demarat programul „Omul şi pomul”. După un timp, când am văzut că nu prea găsim doritori, m-am gândit să transform programul în „Omul şi pomii”. De atunci am plantat peste 1,2 milioane de pomi, care astăzi îşi arată beneficiile. Am realizat un experiment. Am comparat producţia obţinută pe un teren neprotejat de perdele forestiere cu producţia obţinută pe un teren protejat. A fost aşa cum am anticipat, adică o producţie dublă la hectar pe terenul protejat. Rezultatul pe care l-am obţinut i-a convins şi pe alţi fermieri din zonă, care au achiesat la acest program”, a declarat Gheorghe Albu.

PROGRAME PILOT Fostul secretar de stat a mai spus că rolul CJC în acest program a fost vital. „Întrucât, de la nivel guvernamental, interesul nu a fost atât de mare, am decis să acord tot sprijinul autorităţii judeţene, care a înfiinţat în judeţ mai multe pepiniere de unde a obţinut milioane de puieţi care astăzi protejează terenurile agricole din judeţ. Noi am rezolvat doar o mică parte, motiv pentru care trebuie să continuăm”, a explicat Albu. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, le-a spus senatorilor că programul de refacere a perdelelor de protecţie reprezintă doar o componentă din planul autorităţii judeţene de a sprijini sectorul agricol. „Cei care la început au fost reticenţi în privinţa programului de perdele forestiere şi-au schimbat părerea după numai câteva luni, la CJC sosind zilnic solicitări noi de puieţi de salcâm. Un alt program de succes al CJC este „Consumăm produse româneşti”, prin care au fost distribuite gospodarilor din fiecare comună solarii gratuite. Dacă, la începutul programului, la nivelul judeţului erau câteva sute de solarii, în prezent, în judeţul Constanţa sunt peste 10.000 de solarii, din care doar 1.500 au fost distribuite de CJC. Mai mult decât atât, la CJC au venit solicitări pentru solarii din Oradea şi Arad, ceea ce înseamnă că proiectul nostru este apreciat la nivel naţional”, a spus Constantinescu. Senatorii USL s-au arătat impresionaţi de realizările la nivel judeţean, afirmând că vor încerca să transforme programele locale în proiecte naţionale. Senatorul USL de Sibiu Sorin Ilieşiu spune că modelul de la Constanţa trebuie preluat la nivel naţional, acesta precizând că Guvernul şi Parlamentul trebuie să se aplece mai mult asupra sectorului agricol, de ce nu, chiar prin preluarea unor astfel de programe.