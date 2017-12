Agricultura, în corzi: motorina, nesubvenţionată!

FĂRĂ CADRU LEGAL Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, i-a anunţat pe fermieri că anul acesta nu va fi acordată subvenţia pentru motorină. Din cauza constrângerilor bugetare, facturile pentru motorina utilizată în agricultură, în 2013, vor fi decontate la începutul anului viitor. „Bugetul pe 2013 este foarte bun, dar are o singură hibă, legată de ajutorul la motorină. Aşteptăm, în două săptămâni, acordul Comisiei Europene, iar după ce avem acest raport vom elabora o Hotărâre de Guvern şi încercăm să strângem toate facturile pe care dvs. le aveţi”, a declarat ministrul Agriculturii.

AGRICULTURA MOARE FĂRĂ SUBVENŢII Vestea vine ca un trăsnet pentru fermierii constănţeni, care au fost destul de afectaţi, în ultimii ani, de secetă şi inundaţii. Agricultorii se plâng că fără subvenţii nu vor putea să-şi muncească pământul. „Pentru noi contează orice bănuţ. Fără apă şi subvenţii nu se poate face agricultură. Este imposibil”, a spus Costel Ichimescu, fermier. De aceeaşi părere este şi agricultorul Matei Buzea: „Era bine când plăteam la furnizor motorina subvenţionată şi el o deconta. Acum o vom plăti integral. După ce vom treiera grâul, probabil că pământul va rămâne plin de buruieni pentru că nu vom mai avea bani pentru a-l ara”. Preşedintele Asociaţiei Cultivatorilor de Oleaginoase din Dobrogea, Gheorghe Lămureanu, speră ca ministrul Agriculturii să se ţină de cuvânt şi să deconteze subvenţia pentru acest an în 2014. „Ministrul ne-a asigurat că se va da anul viitor. Asta e. Important e că se acordă. Pe de altă parte, 2013 va fi un an foarte greu. Nu o să ne mire deloc faptul că o mare parte din fermieri îşi vor încheia socotelile cu agricultura. În acest an, fermierii din arealul Agigea - Pecineaga au suferit de secetă mai crunt decât anul trecut”, a spus Lămureanu. În judeţul Constanţa, anul trecut au fost depuse şi aprobate 962 de solicitări pentru subvenţia la motorină, pentru care s-a plătit suma de 27 milioane lei. „Subvenţia la motorină se acordă trimestrial. Pentru trimestrul al treilea s-a achitat doar 30% din valoarea carburantului consumat, astfel încât fermierii constănţeni mai au de primit aprox. 8 milioane de lei”, a declarat directorul executiv adjunct al Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) - Centrul Judeţean Constanţa, Dumitru Mergiani. Subvenţia este de 1,12 lei pe litrul de motorină. Cantităţile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare, în sectorul vegetal, sunt: cereale - 78 litri/hectar; leguminoase boabe - 78 litri/hectar; oleaginoase - 78 litri/hectar; cartof - 150 litri/hectar; plante medicinale şi aromatice - 100 litri/hectare; legume cultivate în câmp - 148 litri/hectar; plante de nutreţ - 130 litri/hectare, livezi - 130 litri/hectare; viţă de vie - 125 litri/hectare.