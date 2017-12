Agricultura, în pragul falimentului

Prelungirea acordării subvenţiilor în agricultură nu este posibilă, potrivit declaraţiilor ministrului Agriculturii, Mihail Dumitru. Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe Agrostar s-au întîlnit, vineri, cu ministrul Agriculturii şi i-au cerut prelungirea cu cel puţin un an a ajutoarelor de stat pentru fermieri, printr-o derogare de la Comisia Europeană. „Nu este posibilă o derogare. Ne vom concentra asupra înlocuirii formelor de subvenţii. Va trebui să discutăm cu partenerii sociali şi alte priorităţi de dezvoltare pe care să le negociem cu Comisia Europeană\", a spus Mihail Dumitru. Printre temele de discuţie s-au mai numărat bugetul alocat sectorului agricol în 2010 şi investiţiile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Producătorii agricoli au cerut garantarea 100% a cofinanţării proiectelor depuse în cadrul PNDR şi alocarea a 4% din PIB pentru agricultură. „Dacă bugetul alocat sectorului agricol va rămâne de 1,4% din PIB, cum a fost stabilit în actualul proiect de buget, 70% din exploataţiile agricole se vor închide şi peste 10.000 de salariaţi vor intra în şomaj\", a declarat preşedintele Federaţiei Sindicale Agrostar, Ştefan Niculae. Totodată, reprezentantul Agrostar s-a plâns de lipsa unui proiect de lege prin care subvenţiile care au dispărut de la începutul acestui an să fie înlocuite cu alte forme de ajutor de stat. Şeful Agrostar a mai spus că, din cauza nemulţumirilor privind bugetul alocat, agricultorii vor ieşi în stradă de săptămâna viitoare. „Marţi vom stabili un calendar de proteste. Ne pare rău că începem anul cu proteste din cauza bugetului mic, dar nu mai vrem să fim bătaia de joc a politicienilor\", a adăugat Ştefan Niculae. Preşedintele Comisiei de agricultură din cadrul PSD Constanţa, Dumitru Manole, a declarat că, “fără subvenţii, producătorii agricoli vor fi la mila lui Dumnezeu”. „Anul 2009 a fost un an de referinţă în agricultura românească în ceea ce priveşte producţiile realizate şi preţurile practicate. Din cauza lipsei irigaţiilor şi a vremii secetoase, la nivelul judeţului Constanţa, producţia realizată a fost scăzută, iar din cauza preţurilor mici, producătorii au ieşit în pierdere. În ciuda acestui lucru, judeţul Constanţa nu a fost declarat calamitat, deşi situaţia a fost adusă la cunoştinţa Ministerului Agriculturii”, a adăugat Manole.