Agricultura, o soluţie pentru ieşirea din criză

Rep: Ca fost director al APIA Constanţa, cum vedeţi rolul agriculturii în economie?

A.Ş.: Este nevoie de un alt model de relansare economică, cel aplicat în ultimii ani fiind ineficient, iar agricultura reprezintă un element important în economia ţării, însă are nevoie de o schimbare radicală.

Rep: Cum aţi descrie activitatea la APIA?

A.Ş.: În scurta perioadă în care am fost director al APIA Constanţa am avut o colaborare bună atât cu prefectul judeţului, Tit-Liviu Brăiloiu, cât şi cu APIA, aparatul central, numirea mea în funcţia de director având loc în urma susţinerii unui concurs. În cele 6 luni în care am activat, munca mea s-a concretizat prin implementarea planului de acţiuni pe anul în curs, la sfârşitul celui de-al treilea trimestru obiectivele fiind realizate 100%.

Rep: În ce măsură au primit fermierii subvenţiile?

A.Ş: Conflictele la nivel politic ar fi putut pune în pericol fermierii. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat, cei doi directori generali adjuncţi de la APIA Centrală au rămas în funcţie, ei asigurând continuitatea plăţilor în avans către fermieri. Munca noastră de 6 luni s-a concretizat în acordarea avansului din plăţile directe la hectar pentru 2009, aşa cum era programat, chiar din 16 octombrie 2009. Finanţele au promis banii pentru plăţile directe în avans, aceştia erau asiguraţi prin împrumutul din Trezorerie încă din luna august. Din păcate, această informaţie a fost dată publicităţii abia după ce miniştrii PSD s-au retras din Guvern.

Rep: Subvenţiile pentru plăţile pe suprafaţă au ajuns cu întârziere, la fel ca în 2007?

A.Ş.: Pentru campania 2008 lucrurile s-au schimbat semnificativ, plăţile directe fiind acordate, sub noua conducere, fără penalizări, până la 30 iunie 2009, pentru 99,5% din fermieri. Au fost autorizate la plată 9.679 de dosare pe un număr de 201 tranşe de plată, ce au totalizat 48.508.415,39 euro, APIA Constanţa situându-se printre primele judeţe. Aceasta s-a datorat şi simplificării sistemului de transmitere a ordinelor de plată către bănci şi pregătirii agenţiei pentru a începe, în premieră, plăţile directe la hectar în avans.

Rep: Cum vedeţi ieşirea din criza economică?

A.Ş.: O soluţie pentru rezolvarea crizei este agricultura. În acest sens, Alianţa PSD + PC a propus, încă din luna iulie 2009, un plan de acţiune pentru ieşirea din criza economică, venind cu o serie de măsuri coerente. Mă refer la reabilitarea a 1,5 milioane de ha până în 2014, prin investiţii în sistemele de irigare; reducerea preţului la energie electrică pentru irigaţii; înfiinţarea unei reţele de pieţe de gros pentru preluarea legumelor şi fructelor; sprijinirea agriculturii prin intermediului Fondului de Garantare a Creditului Rural; extinderea programului Rabla pentru tractoare şi alte utilaje agricole. Din păcate, ca urmare a ieşirii PSD de la guvernare, aceste măsuri anticriză nu au fost puse în aplicare. Dar aceasta nu înseamnă că lupta a fost pierdută. PSD are în vedere un nou model economic, în care agricultura are un rol strategic, prioritar pentru România. Trebuie să investim în cea mai importantă resursă pe care România o are astăzi, astfel încât cele 4 milioane de agricultori să producă mai mult decât pentru a-şi întreţine propria gospodărie. În acest sens, statul trebuie să fie partenerul lor şi să le asigure fondurile necesare pentru a transforma agricultura românească într-un motor de creştere economică.