Agricultura perfectă a lui Valeriu Tabără

Conform declaraţiilor ministrului Agriculturii, Valeriu Tabără, agricultura patriei merge brici, fiind aşteptată o producţie foarte bună la grâu în acest an. \"Dacă nu vor interveni alte intemperii, se anunţă un an bun. Eu când vorbesc de o producţie de grâu bună, vorbesc de peste şase milioane de tone de grâu, cu toate că suprafaţa este sub cea cultivată anul trecut\", a spus Valeriu Tabără. El a continuat lista veştilor bune pentru români cu anunţarea unei creşteri de peste 10% a subvenţiilor acordate în acest an agricultorilor. O a treia veste bună pentru cetăţeni o reprezintă şi faptul că, potrivit lui Valeriu Tabără, nu sunt motive pentru o creştere semnificativă a preţurilor alimentelor în acest an. \"Cred că costurile se vor menţine, inclusiv la grâu, carne şi legume-fructe, pentru că preţurile la producători sunt bune\", a spus Tabără. Din păcate, există ceva care afectează lumea ideală a ministrului Agriculturii, fermierii dezorganizaţi. Dacă nu ar fi ţăranii nişte individualişti, chiar am avea o agricultură perfectă. “Una dintre cele mai mari probleme ale noastre este organizarea agricultorilor români. Trebuie să vedem o mai bună organizare în sectorul de legume şi în alte sectoare Dacă ţăranii s-ar organiza în asociaţii de familie sau asociaţii agricole, ar putea să absoarbă fonduri europene şi ar putea construi spaţii de depozitare sau achiziţiona utilaje agricole cu care să-şi lucreze terenurile agricole, scăzând foarte mult costurile de producţie”, a precizat Valeriu Tabără. Să sperăm că dezorganizarea fermierilor va lua final cât mai repede şi, astfel, domeniul păstorit de Valeriu Tabără să fie unul perfect.