Agricultura poate fi motorul economiei româneşti

Mircea Titus Dobre, candidat din partea USL în Colegiul nr.7 pentru Camera Deputaţilor, spune că Agricultura, Sănătatea şi Educaţia trebuie să fie sectoarele prioritare pentru următorul Guvern şi Parlament. Dobre consideră că România are încă posibilitatea să redevină grânarul Europei, dar numai după o injecţie investiţională în tot ceea ce este legat de agricultură.

Reporter: Sunteţi un tânăr politician. Există posibilitatea ca, în următorii patru ani, românii să-şi recapete încrederea în Parlamentul României?

Mircea Titus Dobre: Cred că oamenii au văzut până acum cât de important e să aibă parlamentari care lucrează în interesul lor, nu care votează legi prin asumarea răspunderii şi numără din doi în doi - cum a fost la legea pensiilor. Sper că românii au început să-şi cunoască interesul. Degeaba se străduieşte Consiliul Judeţean să facă treabă, dacă nu găseşte sprijin la Guvern. Dacă parlamentarii nu sunt suficient de mulţi şi de motivaţi să reprezinte interesul oamenilor care i-au votat, vom avea în Parlament o continuă lipsă de cvorum şi ajungem să fim din nou guvernaţi cu ordonanţe de urgenţă.

Rep.: Cum vedeţi dezvoltarea agriculturii în România în următorii ani?

M.T.D.: Ideal ar fi ca sistemele de irigaţii să fie refăcute şi repuse în funcţiune, iar acest lucru este posibil cu finanţări europene. Aşa, România îşi poate relua statutul de grânar al Europei, pentru că potenţial avem. Serele care produc legume proaspete, gustoase, sănătoase şi fără chimicale să fie extinse masiv, oboarele de la ţară redeschise pentru ca producătorii să aibă unde să îşi vândă produsele din gospodării, şi iată cum, încet-încet, se creionează un sistem care poate funcţiona. E important să creştem subvenţia pentru agricultură, să facilităm cadastrarea gratuită a terenurilor, subvenţionarea seminţelor, a motorinei…

Rep.: Se poate vorbi despre o reducere a preţurilor în ceea ce priveşte energia termică, dacă USL îşi va pune în aplicare programul?

M.T.D.: Categoric. În acest sens am avut deja întâlniri cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari de la care am preluat idei şi soluţii valoroase. Proiectul colegilor mei care vizează aducerea mai multor acţiuni de la Port către municipalitate are în vedere tocmai atragerea de fonduri pe care să le reinvestim în confortul termic al oamenilor. Ne dorim ca la Constanţa să avem cea mai ieftină factură la încălzire. Şi lucrăm intens să găsim soluţii pentru asta.

Rep.: Cum poate USL să readucă Educaţia şi Sănătatea la un nivel european?

M.T.D.: Cred în viitorul Educaţiei în România şi acesta este şi motivul pentru care fiica mea învaţă la o şcoală de stat, nu la una particulară. Am tot respectul pentru efortul cadrelor didactice, deşi sunt prost plătite. E momentul ca USL, după ce va ajunge la guvernare, să se ocupe cu prioritate de aceste aspecte. Avem în vedere amendamente la Legea Educaţiei care să propună bonificaţii pentru profesori, facilităţi financiare şi să repare măcar o parte dintre nedreptăţile pe care dascălii le-au suferit în guvernarea trecută. Cât despre Sănătate, la Constanţa, Consiliul Judeţean a început să renoveze mare parte dintre secţiile Spitalului Judeţean, să aducă medici dintre cei mai merituoşi care au realizat intervenţii ce nu erau până acum posibile decât la Bucureşti, să doteze cu aparatură performantă unităţile spitaliceşti. Trebuie să avem continuitate. Sistemul sanitar trebuie restructurat. Vom continua şi cu Spitalul de Pediatrie, un alt proiect important pe care îl susţin cu tărie.

Publicitate electorală