Agricultura poate ridica economia României

Agricultura poate să salveze în acest an indicatorii macroeconomici ai României şi poate să ofere acea creştere economică importantă de care avem nevoie, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, într-un interviu acordat agenţiei Agerpres. El a precizat că şi-ar dori ca în bugetul pe 2014 să se reflecte contribuţia adusă economiei de acest domeniu, pentru a putea oferi în continuare sprijinul necesar dezvoltării sectorului. „Anul trecut ne bazam pe o creştere de 1,5 - 1,7% la nivel naţional. Pentru că a fost un an secetos, am avut o creştere de doar 0,7%. Agricultura a schimbat semnificativ aceşti indicatori. Anul acesta, dacă ne dorim o creştere economică aproape de 2%, cred că se poate realiza, în special cu sprijinul agriculturii. Sigur că şi celelalte ramuri au cunoscut o îmbunătăţire, dar pe acest segment lucrurile arată bine”, a spus Constantin. În ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene pe agricultură şi dezvoltare rurală, ministrul consideră că nu vor fi probleme în acest an, însă recunoaşte că există un risc de dezangajare de şapte sau chiar de zece milioane de euro pe Programul Operaţional de Pescuit (POP). „Pe POP am avut probleme destul de mari. În ianuarie 2012, pe vechea guvernare, plăţile au fost întrerupte. Am făcut eforturi deosebite şi, în luna mai, în acest an, am reuşit să ridicăm această restricţie, dar costurile au fost mari. Cu toate acestea, sperăm să reuşim să nu avem nicio sumă dezangajată”, a spus Constantin.