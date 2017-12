Agricultura salvează economia?

Potrivit specialiştilor, creşterea economică va fi salvată în trimestrul al treilea de cel mai bun an agricol din ultimul deceniu. Producţia agricolă va depăşi 12 miliarde euro, în creştere cu 20% faţă de anul trecut. \"Agricultura ar putea face diferenţa în acest an, însă depinde şi de ce se va întâmpla în ultimele luni ale anului. S-ar putea ca agricultura să facă diferenţa între plus şi un plus şi mai mare al creşterii economice\", a declarat managerul asociat în cadrul revistei “Macroanalitica”, Laurian Lungu. De asemenea, creşterile producţiilor agrare din 2011 ar putea determina majorarea contribuţiei în Produsul Intern Brut (PIB) până la aproximativ 8%, nivel similar cu cel din 2005 sau 2006. În ultimii patru ani, contribuţia agricultorilor în PIB intrase pe o pantă descendentă, ajungând în 2009 şi 2010 la circa 6-7%.