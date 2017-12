Agricultura şi industria au salvat PIB-ul în 2011

SALVAREA VINE DIN AGRICULTURĂ Creşterea economică de anul trecut, de 2,5%, a fost susţinută în principal de evoluţia din agricultură, cu un plus de 11,3%, şi industrie, domeniu care a înregistrat un avans de 5%. Anunţul a fost făcut ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS), menţinând estimările privind ritmul de creştere a PIB în trimestrul 4 şi pe ansamblul anului. Potrivit INS, PIB-ul estimat pentru 2011 a fost de 578,551 miliarde lei preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 2,5% faţă de anul 2010. “Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din agricultură, silvicultură şi pescuit (+11,3%), industrie (+5,0%) şi activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii (4,8%). Creşteri relativ mai reduse ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii (+2,7%) urmate de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,2%)”, se precizează într-un comunicat al INS. Cererea internă a crescut cu 3,1 procente, comparativ cu anul 2010. Construcţiile au fost ramura care a înregistrat una dintre cele mai mari creşteri a volumului de activitate cu 5,7%, urmată de agricultură, silvicultură şi pescuit (+3,1%) şi de industrie (+2%). Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+1,7%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (1,3%) urmată de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,9%) şi în tranzacţiile imobiliare (+0,4%). Pe ansamblul economiei, cea mai mare majorare au înregistrat-o în octombrie-decembrie activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii (11,1%). Fondul Monetar Internaţional prognoza în 2011 o creştere economică pentru România de 1,5%, dar după misiunea de la începutul acestui an şi-a revizuit în urcare estimarea, la peste 2%. Pentru acest an, FMI şi Comisia Europeană estimează un avans economic de 1,5-2%, în timp ce bugetul este construit pe o creştere economică de 1,8-2,3%.

SITUAŢIA ÎN EUROPA Eurostat anunţă că economia României a scăzut în trimestrul patru al anului 2011 cu 0,2% faţă de trimestrul trei, în timp ce în UE a fost un declin de 0,3%. Faţă de trimestrul anterior, în ultimul trimestru din 2011, în Portugalia (-1,3%), Suedia (-1,1%), Italia, Olanda şi Slovenia (-0,7% fiecare) s-au înregistrat cele mai mari scăderi ale economiei. PIB-ul Spaniei a scăzut cu 0,3%, iar al Germaniei cu 0,2%. Cel mai puternic avans economic faţă de trimestrul trei 2011 a fost consemnat în Polonia (1,1%) şi Lituania (1%). La nivelul întregului bloc comunitar, economia s-a contractat în trimestrul patru din 2011 cu 0,3%, şi tot cu 0,3% la nivelul zonei euro, faţă de trimestrul precedent, mai arată datele Eurostat. Grecia, cu o scădere de 7%, Portugalia (-2,7%), Slovenia (-1,5%), Olanda (-0,7%) Italia şi Cipru (-0,5% în cazul ambelor ţări) sunt singurele ţări din UE care au înregistrat în trimestrul patru din 2011 un declin al economiei faţă de trimestrul patru din 2010. Cele mai mari creşteri ale PIB-ului faţă de trimestrul patru din 2010 au fost înregistrate în Lituania (5,4%), Letonia (5,3%) şi Polonia (4,3%).