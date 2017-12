Agrostar propune simplificarea legislaţiei din domeniul agriculturii

Federaţia Agrostar propune simplificarea legislaţiei în vigoare referitoare la înfiinţarea grupurilor şi organizaţiilor de producători pentru a da agricultorilor încredere în formele asociative, potrivit federaţiei. „După aderarea României la UE, s-a sperat ca grupurile şi organizaţiile de producători să rezolve problema micilor producători de legume şi fructe. Din păcate, politica incoerentă a autorităţilor şi proasta pregătire a persoanelor din teritoriu, legislaţia mereu în schimbare, procedurile greoaie de recunoaştere au dus la neîncrederea oamenilor în formele asociative, un eşec aproape total al strategiei în sectorul de legume şi fructe. Aceasta se poate vedea prin doar cele cinci grupuri de producători şi o singură organizaţie, recunoscute la nivel european într-o perioadă de doi ani”, arată federaţia. Printre neajunsurile legislaţiei, Agrostar semnalează procedurile greoaie din procesul de recunoaştere preliminară a unei organizaţii de producători. Federaţia consideră că nu este nevoie ca două autorităţi să verifice documentaţia necesară şi propune eliminarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) din procesul recunoaşterii şi verificăre a dosarului. „Momentan, aşa cum este prevăzut în legislaţie, Direcţia Agricolă de Dezvoltare Rurală şi Ministerul Agriculturii, verifică de două ori aceleaşi documente şi în acelaşi timp APIA verifică documentaţia atît prin centrele judeţene, cît şi prin sediul central”, spun reprezentanţii Agrostar. De asemenea, federaţia propune eliminarea art. 14, alin.2 din Ordinul 200/2009, prin care sprijinul este condiţionat de realizarea a minim 80% din valoarea producţiei comercializate şi precizeză că în regulamentele europene nu există această restricţie, iar singurul articol ce ar putea fi invocat este art.44, alin.2 din Reg.1580/2007, dar care prevede că valoarea producţiei comercializate nu poate fi mai mică de 65% din valoarea declarată. „În elaborarea manualului de proceduri să fie consultaţi şi membrii grupurilor recunoscute preliminar şi a celor recunoscute la nivel naţional pentru o mai bună corelare a realităţilor din teren cu cele din actele normative. Consultarea cu experţi externi care nu au fost niciodată în teritoriu şi care nu au stat de vorbă niciodată cu fermierii din grupurile de producători nu rezolvă propblemele ce apar în timpul procesului de recunoaştere”, se mai spune în comunicatul Agrostar. Producătorii primesc prin Măsura 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători” pentru înfiinţarea grupurilor de producători din valoarea producţiei comercializate de pînă la 1.000.000 euro, 5% pentru primul şi al doilea an de producţie, 4% pentru anul al treilea, 3% pentru cel de-al patrulea an şi 2% pentru al cincilea an de producţie. De asemenea, pentru o poducţiei comercializată care depăşeşte 1.000.000 euro, se acordă 2,5% pentru primul şi al doilea an de producţie, 2,0% pentru anul al treilea, 1,5% pentru cel de-al patrulea an şi al cincilea an de producţie. Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 142 a fost deschisă în data de 3 decembrie 2008 şi este o sesiune continuă. Alocarea financiară pentru această măsură este de 138.855.905 euro, dintre care 20.828.386 euro a fost alocată pentru perioada 2007-2009. Beneficiarii acestei măsuri sunt grupurile de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 pînă la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.