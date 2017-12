A/H1N1 se răspândeşte şi la Constanţa

Specialiştii Centrului de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile au informat că, ieri, între orele 12.00 şi 18.00, au mai fost confirmate încă 56 de cazuri noi de îmbolnăvire cu virusul gripal A/H1N1, în 14 judeţe, printre care şi în judeţul Constanţa. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii (MS), între orele menţionate, Institutul “Cantacuzino” a mai confirmat încă patru cazuri, astfel că, la Constanţa, s-a ajuns la un total de 19 cazuri. Reamintim că în perioada 1.05 - 30.09.2009, în judeţul Constanta s-au înregistrat 12 cazuri de gripă A/H1N1, confirmate de Institutul “Cantacuzino” din Bucureşti, toate fiind vindecate, potrivit conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, iar în urmă cu două zile au fost confirmate alte trei cazuri de gripă nouă, aflate în prezent sub tratament specific, fiind forme uşoare, care nu pun probleme deosebite de asistenţă medicală. „Toate cazurile înregistrate până în prezent au fost cazuri de import (persoanele au contactat virusul în timpul călătoriei în străinatate), din SUA, Italia sau Spania”, a declarat directorul adjunct al DSPJ, dr. Mihaela Dinisov. Specialiştii DSPJ spun că toate unităţile sanitare cu paturi din judeţul nostru, cu responsabilităţi în asistenţa medicală de urgenţă, au pus în aplicare recomandările MS, de limitare a accesului vizitatorilor. În prezent, există medicamente în cantităţi suficiente pentru tratamentul specific al cazurilor cu gripă A/H1N1, informează conducerea DSPJ. Reamintim că s-a impus amenajarea unui Compartiment de Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa, compartiment care va avea în alcătuire şapte paturi, iar la Spitalul de Urgenţă s-a amenajat o încăpere specială, pentru copiii cu vârste între 0 şi un an, care să asigure o izolare perfectă, asta dacă ajung cu suspiciune de gripă A/H1N1, măsură luată tocmai pentru că SCBI nu are o secţie de neonatologie.