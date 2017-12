Ahmadinejad vrea la conferinţa ONU pentru neproliferare nucleară

Preşedintele iranian a cerut viză pentru a merge săptămâna viitoare la New York, unde ar urma să se adreseze conferinţei ONU pentru neproliferare nucleară, o decizie care ar putea duce la o confruntare cu secretarul de Stat Hillary Clinton. Decizia lui Ahmadinejad de a lua cuvântul la conferinţă intervine în condiţiile în care SUA şi alte puteri mondiale sunt implicate în negocieri delicate privind noi sancţiuni vizând Iranul, dacă această ţară nu renunţă la programul de îmbogăţire a uraniului. Aceste discuţii - la care iau parte SUA, Rusia, China, Marea Britanie, Franţa şi Germania - vor avea loc în marja conferinţei de patru săptămâni. Susan Rice, ambasadoarea SUA la ONU, a declarat că programul nuclear al Iranului reprezintă un fundal sumbru pentru a opta conferinţă de revizuire a Tratatului pentru neproliferare nucleară, care începe luni, la sediul ONU. Rice, care a descris tratatul datând din 1970 drept una dintre bazele securităţii naţionale americane, a precizat că SUA vor profita de sesiunea de patru săptămâni pentru a consolida pactul datând din perioada Războiului Rece. Hillary Clinton va conduce delegaţia americană. Decizia lui Ahmadinejad de a participa sugerează că Teheranul ar putea încerca să blocheze eforturile administraţiei Obama de a continua reformele vizând consolidarea inspecţiilor ONU ale programelor nucleare ale statelor şi pedepsirea ţărilor care se retrag brusc din tratat, pentru a evita să îşi îndeplinească obligaţiile. Toate deciziile privind acest tratat trebuie luate prin consens, astfel că Teheranul are, practic, drept de veto. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a declarat miercuri că ar fi de ajutor dacă liderul iranian ar veni la New York cu propuneri constructive în dosarul nuclear al Teheranului.

Ultima ispravă iraniană vizând SUA datează de săptămâna trecută, când un avion militar iranian s-a apropiat de portavionul american USS Eisenhower, până la o distanţă de aproximativ 90 de metri. Incidentul a avut loc în contextul în care Iranul a început, săptămâna trecută, o serie de exerciţii militare. Portavionul Eisenhower se afla în misiune în Golful Oman din nordul Mării Arabiei, pentru a sprijini eforturile de război din Afganistan, când un avion iranian de patrulare maritimă a zburat deasupra navei. Incidentul este cu atât mai neobişnuit, cu cât avioanele iraniene sunt mult mai rar întâlnite în Golful Oman decat în Golful Persic, zona lor predilectă. Amiralul Gary Roughead, comandantul forţelor navale americane, a confirmat incidentul care a avut loc la 21 aprilie. ”Iranienii nu au fost provocatori sau ameninţători. Cât timp sunt profesionişti şi nu sunt ameninţători sau nesăbuiţi, este vorba despre spaţiul internaţional”, a spus el. Radarele de pe Eisenhower şi de pe alte nave americane din vecinătate au supravegheat traiectoria avionului iranian în timp ce acesta se apropia de portavion, potrivit lui Roughead. El a rămas în apropierea portavionului timp de aproximativ 20 de minute înainte de a părăsi zona. Potrivit oficialilor americani, avionul iranian, un Fokker F27, nu era înarmat, iranienii dorind probabil doar să vadă îndeaproape portavionul. Ei nu au fost în măsură să precizeze dacă au fost realizate fotografii ale navei americane. Un alt oficial a apreciat că Iranul a vrut doar să îşi demonstreze capacităţile aeriene faţă de SUA.