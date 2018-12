Ai datorii la SPIT? Ce surprize neplăcute vei avea!

06:19:11 / 12 Noiembrie 2018

Pe niste salarii nesimtite platite din banii nostri iar cand ajungi acolo stai la o coada interminabila din cauza incompententei lor

Doamne ajuta sa se reformeze odata Primaria Constanta ca tare rau a ajuns cu mostenirea asta a lui Mazare, ca da inca Mazare este primar in constanta Fagadau a fost vicele lui ani de zile si oamenii cheie pusi in functie tot de domnul Mazare. A distrus orasul asta, nu au pic de viziune am ajuns ca Braila,Galati, un oras mort toata lumea se cunoaste cu toata lumea, toti tinerii au plecat. Daca nu era vara eram vai mama noastra. Si asta din cauza celor care au condus orasul in ultimii 15 ani. Si da Fagadau a fost unul din ei a fost acolo tot timpul in top si nu a realizat nimic, nici macar reabilitarea centrului vechi nu a fost un succes, uitati-va in ce hal arata dupa doar cativa ani e jalnic tot pavimentul distrus, cel vechi nici dupa zeci de ani nu arata spart si patat. O mizerie.