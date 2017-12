Ai maşină roz sau portocalie? Nu ţi-o cumpără nici dracu’!

Dacă ai avut neinspirata idee de a-ţi achiziţiona un autoturism roz sau portocaliu, vei pierde mult dacă vei vrea să-l vinzi. Cel puţin aşa reiese dintr-o analiză realizată și publicată, ieri, de Autovit.ro. Potrivit acesteia, peste 200.000 de mașini second-hand își schimbă, în fiecare an, proprietarul în România. „În fiecare an, peste 200.000 de mașini second-hand își schimbă proprietarul în România, iar conform estimărilor noastre, peste jumătate dintre autoturisme sunt scoase la vânzare cu sume mai mici de 5.000 de euro. Cu toate acestea, pentru stabilirea prețului corect, fiecare proprietar trebuie să ia în considerare o serie de detalii care îl vor ajuta să vândă mai rapid mașina pe care o deține, precum căutarea de anunțuri pentru mașini similare și observarea prețurilor cerute de ceilalți vânzători”, explică Mihai Cune, Business Manager Autovit.ro. Potrivit sursei citate, unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea prețului mașinii rulate este că valoarea unei autovehicul nou scade din momentul în care a fost achiziționat. „Practic, din clipa în care a făcut primii kilometri, mașina nu mai poate fi considerată nouă, iar în primul an deprecierea este cea mai mare, în general între 15 și 30%. Apoi valoarea scade cam cu 10-15% pe an, astfel încât multe autoturisme pot ajunge în trei ani să valoreze jumătate față de momentul cumpărării. Ideal este când o mașină își pierde doar 40% din valoare după trei ani și grav când își pierde 60%. În același timp, proprietarul trebuie să adauge la prețul propus o marjă de negociere care diferă în funcție de categoria din care autoturismul face parte. La modelele de volum, marja poate fi între 500 și 1.000 euro, iar la modelele de lux, aceasta poate varia între 1.500 și 2.000 euro”, se menționează în analiza de specialitate.

Pe de altă parte, la momentul vânzării sunt dezavantajate autoturismele în culori neobișnuite, precum portocaliu, roz sau verde, clienții preferând nuanțele clasice. De asemenea, prețul unei mașini second-hand este influențat de timbrul de mediu, în sensul că, dacă acesta trebuie plătit la revânzare, cumpărătorul va insista ca suma pe care o achită să fie mai mică pentru a compensa plata timbrului, care se poate situa între 500 și 1.000 de euro pentru o mașină de volum, relevă analiza Autovit.ro.