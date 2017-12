Ai slăbit? Așa îți menții silueta

Multe dintre regimurile alimentare care se tot vehiculează au efectul scontat: scapi de kilogramele în plus în timp-record. Dar este perfect adevărat că, așa cum scapi de ele, le și pui înapoi la fel de rapid, susțin specialiștii, dacă nu sunt respectate unele reguli. Cum îți menții silueta? În primul rând, nu trebuie să renunțați la micul dejun, considerat ca fiind una dintre cele mai importante mese. Sunt studii ce arată că, din numărul total de persoane care au slăbit chiar și peste 10 - 13 kilograme, 90% au reușit să-și mențină silueta mâncând diferite preparate la micul dejun. Evident, mișcarea are și ea un rol esențial. Sub nicio formă nu trebuie să renunțați la antrenamente dacă vreți să vă mențineți în formă. Cât privește alimentația după o cură de slăbire, este bine să vă calculați numărul caloriilor consumate, astfel încât să nu depășească 1.400 pe zi. Consumul de lichide are și el un rol important. Se recomandă apă plată înainte de cină, dar și în timpul zilei. Gustările trebuie să fie eliminate definitiv.