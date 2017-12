Ai țurțuri pe acoperiș și zăpadă pe trotuar? Ești bun de plată!

07:28:29 / 16 Ianuarie 2017

Obligația primariei

Trotuarul din fata casei este domeniul public (scris in lege) deci nu ma puteți amenda , dar ați putea săi amendați pe cei cu deszăpezirea ca nu au curățat străzile din cartiere si ei au contract! Eu am curățat trotuarul dar zăpada adunata nu vine nimeni sa o ia! Va aștept la poarta sa va dau lopata ! Nesimțiților aveți in cap numai amenzi!