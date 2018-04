Ai un plaur? Fă-ți o pensiune! Ministrul turismului dă liber la construcții în Delta Dunării.

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat un ordin prin care le permite dezvoltatorilor sa construiasca pensiuni in Delta Dunarii chiar si pe terenuri de numai 200 de metri, in conditiile in care, pana acum, acestia putea construi doar daca aveau cel putin 1.000 de metri de teren.

"Noua prevedere era necesara pentru ca aceasta zona este limitata ca suprafata de uscat, iar vechile conditii de dezvoltare turistica faceau imposibile majoritatea investitiilor in una dintre cele mai atractive zone din tara noastra, dar si din Europa. Asadar si cei care detin suprafete mici de teren in Delta, inconjurate sau traversate de apele Dunarii, pot dezvolta de acum, pensiuni agroturistice si pot primi bani pentru investitii", se arata intr-un comunicat al Ministerului Turismului.

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a discutat cu presedintele Consiliului Judetean Tulcea, duminica, despre aceste noi facilitati si a cerut autoritatilor locale sa creeze la randul lor conditii pentru atragerea de noi investitori si pentru dezvoltarea cat mai rapida a Deltei Dunarii si implicit a zonelor limitrofe.