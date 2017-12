Aida Abagief s-a întors la Facultatea de Arte

00:39:16 / 15 Aprilie 2016

pentru studentul la canto

Pentru "studentul" la canto din celalalt an: nimic nu va impiedica sa inaugurati o clasa cu numele Profesor Daniel Saracescu. Asta daca nu va sta in gat cand intrati in ea, dupa cat ati scuipat de-a lungul "carierei" in stanga si in dreapta...ca si acum dealfel.