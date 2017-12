AIESEC (cea mai mare organizaţie de studenţi din lume) Constanţa a sărbătorit, vineri, 17 ani de existenţă. Timp de 17 ani, AIESEC a dovedit că are un cuvânt de spus în dezvoltarea atât personală cât şi profesională a studenţilor şi tinerilor absolvenţi, le-a oferit o experienţă de învăţare prin internaţionalism, proiecte, conferinţe şi interacţiune cu mediul extern. Aceste fapte au fost, an de-a rândul, apreciate prin premiile obţinute, în acest an succesul a fost recunoscut prin câştigarea premiilor de: Excelenţă, Vânzări şi Stagii internaţionale de practică. „Organizaţia noastră a demonstrat în acest an că este formată din tineri cu potenţial ridicat şi cu pasiune pentru excelenţă, dar mai ales tineri entuziaşti care au crezut în puterea lor de a aduce o schimbare în societate. Am excelat prin proiectele pe care le-am desfăşurat, începând de la cele destinate studenţilor, până la proiecte pentru voluntarii din alte organizaţii din Constanţa. Am investit în tinerii cu potenţial şi le-am dezvoltat cunoştintele de antreprenoriat, educaţie, informatică sau responsabilitate social-corporatistă, dar mai ales am dezvoltat abilitatea de a produce acea schimbare de care societatea românească are atâta nevoie”, a declarat preşedintele AIESEC Constanţa, Andrei Cornea. În prezent, AIESEC Constanţa desfăşoară trei proiecte de interes general: Learn Today Build Tomorrow, IT Academy şi Business School, urmând ca din data de 24 aprilie, să înceapa şi proiectul naţional, Sustainability Education Program. Aceste proiecte abordeaza probleme din domeniile: educaţie, IT&C, antreprenoriat şi responsabilitate socială.