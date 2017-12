AIG a încheiat primul trimestru pe profit

American International Group (AIG) a raportat profit de 1,45 miliarde dolari pentru primul trimestru, comparativ cu pierderea de 4,35 miliarde dolari din aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul diminuării deprecierilor de active, a anunţat asigurătorul. „AIG a înregistrat în primul trimestru peste 51 miliarde dolari din operaţiunile de vânzare, în special pe seama anunţurilor de vânzare a AIA şi Alico. Estimăm că aceste tranzacţii, care ar putea fi încheiate până la sfârşitul lui 2010, ne vor permite să reducem substanţial obligaţiile faţă de stat şi vor constitui un pas important pentru consolidarea capitalului prin reducerea datoriilor”, a declarat preşedintele AIG, Robert Benmosche. AIG anunţase pe 1 martie că va vinde AIA Group Ltd. grupului Prudential Plc pentru 35,5 miliarde dolari. Ambele tranzacţii anunţate depăşesc valoarea totală a ultimelor 20 de vânzări de active anunţate de AIG de la răscumpărarea grupului de către stat, în septembrie 2008. Tot în martie, AIG a anunţat că va vinde şi divizia American Life Insurance Co. (Alico) grupului MetLife Inc. pentru 15,5 miliarde dolari. (D.A.)