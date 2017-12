Aihan Omer şi Petru Paleu, excluşi de EHF din toate competiţiile internaţionale

Handbalul românesc a primit, ieri, o nouă lovitură. După scandalul de hărţuire sexuală de la Centrul Naţional Olimpic de Excelenţă de la Rm. Vîlcea, un nou caz zguduie din temelii handbalul românesc. Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a decis ca fostul vicepreşedinte al Federaţiei Române de Handbal (FRH), Petru Paleu, şi selecţionerul echipei naţionale masculine, Aihan Omer, să fie suspendaţi pentru o perioadă de cinci ani din orice competiţie internaţională. Totodată, celor doi li s-a interzis să deţină vreo funcţie care să aibă legătură cu FRH. Tribunalul de Arbitraj al EHF a decis să amendeze şi FRH cu suma de 27.500 de euro, iar o recidivă în următorii patru ani va duce la suspendarea echipei naţionale masculine timp de doi ani din competiţiile internaţionale. Omer şi Paleu au fost acuzaţi că au oferit mită arbitrilor danezi Martin Gjeding şi Mads Hansen, la meciul retur dintre România şi Muntenegru, din barajul de calificare la Campionatul Mondial din Croaţia, partidă care a avut loc pe 14 iunie 2008, la Oradea. “Tribunalul de Arbitraj al EHF i-a găsit vinovaţi pe Aihan Omer şi Petru Paleu de tentativă de manipulare a arbitrilor prin oferirea de bani înainte de meci“, se arată în comunicatul EHF. Forul european a considerat că FRH este responsabilă pentru comportamentul angajaţilor săi şi nu şi-a îndeplinit obligaţiile de a-i proteja pe arbitri. La deciziile luate de forul continental, FRH, Paleu şi Omer pot face apel la aceste sancţiuni în termen de 21 de zile.

Anchetă derulată pe parcursul a cinci luni

La nouă luni de la partida retur dintre România şi Muntenegru, cotidianul danez Jyllands-Posten a scris, pe 17 martie 2009, că Omer şi Paleu ar fi oferit cîte 30.000 de euro celor doi arbitri danezi de la meciul cu Muntenegru. Preşedintele Federaţiei Daneze de Handbal, Per Rasmussen, a declarat cotidianului danez că arbitrii au refuzat banii, precum şi serviciile a două prostituate, totul pentru a favoriza România la cîştigarea partidei la o diferenţă de cinci goluri, care să-i asigure reprezentativei tricolore accederea la turneul final al CM. Pe 22 martie 2009, imediat după ce arbitrii au trimis la EHF un raport al acestei situaţii, forul european a început să analizeze tentativa de mituire. Alături de partida României cu Muntenegru, EHF a mai analizat încă cinci jocuri din cupele europene. La acea dată, Paleu şi Omer au respins acuzaţiile, în timp ce oficialii FRH au afirmat că nu au cunoştină de acest caz. Acum, secretarul Departamentului Internaţional al FRH, Bogdan Macovei, a declarat că forul român va face apel la decizia EHF. Preşedintele FRH, Cristian Gaţu, care se află în concediu, Aihan Omer şi Petru Paleu nu au putut fi contactaţi.

Directorul executiv al campioanei HCM Constanţa, Nurhan Ali, consideră că decizia este una mult prea drastică, cel puţin în cazul lui Aihan Omer, şi îl sfătuieşte pe selecţioner să depună contestaţie. “Este normal că handbalul românesc va avea de suferit în urma acestei decizii. Mi se pare exagerată, mai ales în privinţa lui Aihan Omer, pentru că dacă această decizie se va menţine, o muncă de o viaţă se va duce pe apa sîmbetei. Nu va mai putea fi antrenor la echipa naţională, iar la echipa de club va putea antrena doar în campionatul intern. Nu ştiu în această situaţie ce preşedinte de club ar accepta acest lucru. Am vorbit cu Omer la telefon. L-am sfătuit să-şi ia un avocat şi să depună o contestaţie. Această decizie este luată foarte tîrziu, după aproape un an, vine după cazurile de corupţie de la finala Cupei Cupelor din 2006 şi de la Kiel. Mă miră că o declaraţie a unor arbitri venită după nouă luni a fost luată în considerare de EHF. Conform statutului, dacă arbitrilor li s-ar fi propus bani sau altceva, aceştia ar fi trebuit să anunţe federaţia internaţională imediat după meci, însă ei au făcut acest lucru după nouă luni... Acest lucru îmi ridică un mare semn de întrebare. Este păcat ce i se întîmplă lui Omer, pentru că reuşise să califice România la un turneu final după foarte mulţi ani şi, în plus, începuse bine reconstrucţia unei noi echipe“, a spus Nurhan Ali.