Air Force One va fi în continuare un avion de tip Boeing 747

Administraţia americană a ales să păstreze modelul Boeing 747 de generaţie viitoare drept Air Force One, avionul prezidenţial, îndepărtând, fără ca acest lucru să fie o surpriză, modelul Airbus A380, a anunţat Pentagonul, relatează AFP. Pentagonul a ales un avion de tip Boeing 747-8, versiunea cea mai nouă a uriaşului american, pentru a înlocui cele două avioane de tip Boeing 747-200, îmbătrânite, utilizate în prezent de către preşedintele Statelor Unite. Noile aeronave vor intra în serviciu la orizontul lui 2018. Administraţia americană căuta un avion de talie mare, cu patru reactoare, ceea ce limita opţiunile la un 747 sau un A380, precizează Pentagonul. Însă Boeingul 747-8 "este singurul avion fabricat în Statele Unite care, atunci când va fi complet echipat", va putea să îndeplinească misiunea prezidenţială şi să simbolizeze "interesul public naţional", a subliniat secretarul Air Force Deborah James. Nu există "o concurenţă completă şi deschisă" pentru acest contract, potrivit Pentagonului. Administraţia americană urmează să înceapă negocieri pentru contractul de achiziţionare cu Boeing. Grupul va fi însărcinat să furnizeze avioanele şi să efectueze lucrările de adaptare la misiunea prezidenţială, se precizează într-un comunicat. Echipat cu mijloace de comunicare securizate, Air Force One este un adevărat cartier general mobil al preşedintelui. El are un birou prezidenţial, o sală de conferinţe, o zonă medicală care poate servi ca sală de operaţie şi o bucătărie care poate hrăni până la o sută de persoane. Cele două aeronave prezidenţiale actuale sunt în serviciu din 1991.