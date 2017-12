AJF Constanţa răspunde acuzelor clubului din Siliştea

Ieri, Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa a replicat acuzelor formulate de Bogdan Chiriţă, managerul echipei din Liga a IV-a Steaua Speranţei Siliştea, în conferinţa de presă organizată marţi. Iată cum au răspuns la întrebări preşedintele AJF, Vasile Mihu, şi vicepreşedintele Stere Guteanu.

- Cazul Culeafă: „Culeafă este legitimat acum la AS Carvăn, dar în vară fusese transferat la Gloria Băneasa. Acum a revenit la Carvăn, pentru că Băneasa nu a mai vrut să-l ţină după ce a aflat de cele 24 de etape de suspendare. Conform regulamentelor, Culeafă a fost oprit să mai joace până la elucidarea contestaţiei depuse după meciul Băneasa - Siliştea. Practic, în meciul respectiv, el a avut drept de joc, pentru că articolul 41 litera l din regulament prevede că jucătorii seniori şi antrenorii vor efectua sancţiunile la nivelul competiţiilor la care au fost sancţionaţi. Acesta e motivul pentru care Comisia de Competiţii nu s-a autosesizat. Culeafă a fost sancţionat după un meci de Cupa României, ca urmare el nu va putea juca 24 de meciuri în Cupa României, însă poate evolua în alte competiţii” - Stere Guteanu (care este şi preşedinte al Comisiei de Competiţii din cadrul AJF).

- Referitor la faptul că Sandu Culeafă ar avea mai multe carnete de jucător: „AJF eliberează duplicat al carnetului de legitimare atunci când un jucător anunţă pierderea sau deteriorarea carnetului şi nu îl mai poate prezenta. De asemenea, există posibilitatea ca un jucător să-şi schimbe situaţia juridică, respectiv să devină din amator non-amator. Respectiv să ceară FRF legitimarea la o echipă din primele trei ligi, primind carnet de jucător non-amator” - Stere Guteanu. „Siliştea poate cere o revizuire a cazului Culeafă la Biroul Executiv al AJF, conform noului statut FRF, care va fi adoptat în curând” - Vasile Mihu.

- Posibilitatea ca AJF să fie dezafiliată de către FRF: „AJF este membru afiliat al FRF, iar în cazul în care cineva reclamă nereguli ale AJF Constanţa, federaţia poate trimite o comisie care să analizeze aceste nereguli. Dacă acestea există, poate fi sancţionat preşedintele AJF, cum s-a întâmplat la Dolj, dar în niciun caz nu vor fi dezafiliate echipele din judeţul respectiv. Dezafilierea iese din discuţie, pentru că noi nu am atacat în niciun fel FRF!” - Vasile Mihu.

- Statutul AJF datează din 2001: „Faptul că regulamentele au suferit îmbunătăţiri nu înseamnă automat că şi statutul trebuie schimbat. După ce instanţa va aproba noul statut al FRF, vom convoca o adunare generală a AJF pentru aprobarea noului statut al AJF Constanţa, care trebuie adaptat la cel al FRF. Acesta cuprinde şi ultimele reglementări obligatorii, venite de la UEFA în anul 2011” - Vasile Mihu.

- Comisiile interpretează regulamentele după bunul plac: „Comisiile sunt independente, iar preşedintele AJF e doar un spectator. Poate să intervină doar când este sesizat că există probleme” - Vasile Mihu.

- Cazul jurnalistului Dan Someşan: „Am martori că acest jurnalist a venit la masa oficială la un meci de fotbal în sală într-un moment total neprielnic. Nu l-am jignit, ci l-am rugat frumos să părăsească incinta de joc pentru că voi veni după meci în holul sălii şi vom discuta. Nu am mai vorbit cu el după joc, pentru că plecase” - Vasile Mihu.

- Componenţa comisiilor contravine regulamentului: „Am avut un jurist în fruntea unei comisii, acum câţiva ani. Mi-a cerut 8 milioane de lei vechi pentru fiecare şedinţă. Comisiile sunt trei la număr, au şedinţe săptămânal. Gândiţi-vă câţi bani ar trebui să plătească AJF pentru un an competiţional! Asta în condiţiile în care aproape toate echipele au datorii mari la AJF! Nu am putut susţine financiar comisii alcătuite din jurişti, aşa că am numit în fruntea comisiilor oameni care cunosc fenomenul fotbalistic, la fel şi cei doi membri ai comisiilor. Ştiam că nu este regulamentar, dar nu am putut face altfel. Dar, cum văd că există nemulţumiri, vreau să fac un apel prin intermediul ziarului dv. Cine vrea să ajute AJF, mă refer la jurişti, în schimbul unei sume modice, să vină la AJF şi îi voi numi în fruntea şi în componenţa comisiilor. Există trei comisii: Statutul Jucătorului, Disciplină şi Recurs. Condiţia este să nu aibă pretenţii financiare exagerate” - Vasile Mihu.

- Nu se convoacă anual Adunări Generale, conform statului AJF, nu se prezintă raportul Comisiei de Cenzori la fiecare sfârşit de an: „În fiecare an s-a desfăşurat adunare generală, avem documente care atestă ce spun eu, s-a prezentat şi bilanţul financiar, de către domnul Drăgulin, trezorierul AJF. Există şi Comisia de Cenzori, condusă de domnul Tacciu. Ar fi trebuit să o organizăm înainte de începerea campionatului, dar avem termen legal până în luna mai. De exemplu, FRF organizează adunarea generală pe 14 mai!” - Vasile Mihu. „Bilanţul este pregătit şi îl vom finaliza atunci când va apărea formularul de bilanţ, pe site-ul ministerului de finanţe” - Dan Drăgulin, trezorierul AJF.

- Echipele care s-au retras din campionat reapar în sezonul următor: „Înainte de începerea noului campionat, dacă rămân locuri vacante în Liga a IV-a sau în Campionatul Judeţean, AJF poate completa aceste locuri cu echipele care doresc să joace în respectivele campionate. Asta conform articolului 20 din regulament” - Stere Guteanu.

- Deciziile Comisiilor AJF nu sunt făcute publice: „De acum înainte, toate deciziile AJF şi tot ce vom primi de la FRF va apărea pe site-ul asociaţiei. Până acum câţiva ani, existau întâlnirile de luni cu delegaţii fiecărei echipe. Cum ei nu mai vin la AJF şi preferă să dea telefon sau să urmărească pe internet programul meciurilor, s-a renunţat la aceste întâlniri” - Vasile Mihu.

- Despre Adunarea Generală extraordinară: „Cel puţin două treimi dintre membrii afiliaţi la AJF trebuie să prezinte în scris, individual, motivele pentru care doresc adunare generală extraordinară. Cererea trebuie semnată de cel îndrituit să facă acest lucru, respectiv preşedintele clubului sau asociaţiei respective. După ce se înregistrează acest număr minim de cereri, în termen de 45 de zile se va convoca adunarea generală extraordinară” - Stere Guteanu.