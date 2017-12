AJSPD Constanţa îşi doreşte cât mai multe medalii la JN

Jocurile Naţionale pentru persoane cu dizabilităţi, care se desfăşoară în premieră la Constanţa, au continuat ieri cu întrecerile probei de tenis de masă, desfăşurate la Sala “Tomis”. Ca şi în concursul de atletism, desfăşurat în prima zi a Jocurilor Naţionale, în cadrul Trofeului “Litoral”, Asociaţia Judeţeană a Sportului pentru Persoane cu Dizabilităţi (AJSPD) Constanţa, a încercat să obţină noi medalii. Preşedintele AJSPD Constanţa, Ion Gembăşanu, a precizat că obiectivul clubului constănţean este de a încheia pe podiumul acestei ediţii a Jocurilor Naţionale. „Vrem să ne clasăm în primele trei locuri ale competiţiei şi să motivăm Comitetul Paralimpic ca aceste jocuri să se desfăşoare mereu la Constanţa pentru că putem beneficia de sprijinul Primăriei Constanţa, al Fundaţiei pentru Promovarea Sportului Constănţean şi al DJST Constanţa. Ne bucurăm că instituţiile statului şi-au dat seama că suntem şi noi importanţi în societate şi nu facem decât o aliniere la normalitate. În ceea ce priveşte clubul nostru, vrem ca echipa de baschet să cucerească în următorii ani primul loc”, a declarat Gembăşanu. În proba individuală la tenis de masă pe primul loc s-au clasat următorii sportivi - feminin, cl.2-4: Ramona Neculai (Odorheiu Secuiesc); cl.5: Marta Bencze (Constanţa), iar pe locul 3 s-a clasat Adriana Olteanu (Constanţa); cl.6-7: Gabriela Constantin (OK Bucureşti); cl.8-10: Ioana Ţelepea (OK Bucureşti); băieţi, cl.3: Dacian Makszin (Lamont Cluj); cl.4: Petru Ifrosa (Lamont Cluj); cl.5: Alexandru Vereş (Turda); cl.6: Florin Milciu (OK Bucureşti); cl.7: Ion Tirizică (Maraton 93); Dorel Mureşan (Lamont Cluj); cl.9: Laszlo Koloszi (Lamont Cluj); cl.10. Alexandru Bordea (OK Bucureşti); în proba de dublu - feminin, cl.2-5: Corina Covaciu / Piroska Tobias (Lamont / Showtime); cl.6-10: Gabriela Constantin / Florentina Hrişcu (OK Bucureşti / Lamont); masculin, cl.3: Mihail Egri / I. Dîrlea (Lamont Cluj / Maraton 93); cl.4: Petru Ifrosa / Dacian Makszin (Lamont Cluj); cl5: Alexandru Vereş / Vasile Guminei (Turda); cl.6-7: Florin Milciu / Cristian Drăghici (OK Bucureşti); cl.8: Dorel Mureşan / A. Diaconu (Lamont Cluj), cl. 9-10: Alexandru Bordea / Mihai Miron (OK Bucureşti / Lamont Cluj).

SCHI NAUTIC LA BAZA PINGUIN. Astăzi, de la ora 14.00, la Baza Sportivă “Pinguin” se vor desfăşura întrecerile concursului de schi nautic, unde vor participa aproximativ 30 de sportivi. „Acest concurs de schi nautic este în premieră naţională la Constanţa. Este visul meu şi vrem ca şi persoanele cu dizabilităţi să poată schia. Am adaptat o barcă în acest sens şi curajoşii vor concura pe lacul Siutghiol”, a mai afirmat Gembăşanu.