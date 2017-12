Ajustarea economică tinde să devină excesivă

Ajustarea economică făcută de România este destul de mare, „tinde să devină excesivă” şi este nevoie de o recalibrare a politicilor economice, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. „Este un fapt evident că ajustarea economică a fost destul de mare, tinde să devină excesivă, acum avem nevoie de o recalibrare a instrumentelor, a componentelor politicilor economice”, a precizat Isărescu, întrebat dacă la evaluarea din august a Fondului Monetar Internaţional (FMI), României i s-ar putea cere ajustări mai mari pe anumite domenii. În cadrul acordului de finanţare externă, pe care România l-a încheiat cu FMI şi Uniunea Europeană, Fondul urmează să efectueze o primă evaluare în luna august, în funcţie de care se va livra României următoarea tranşă din împrumutul luat de la FMI. România are stabilite criterii de performanţă legate de indicatori precum rezervele valutare, inflaţia sau deficitul bugetar. Prognozele oficiale, agreate cu FMI, prevăd contracţia economiei româneşti cu 4% în acest an, un deficit de cont curent de 7% din PIB şi un deficit bugetar de 4,6% din PIB. Oficiali ai BNR au declarat în repetare rînduri că nu exclud o scădere a PIB mai mare de 4% şi că deficitul de cont curent s-ar putea corecta pînă la 6% din PIB sau chiar sub acest nivel.