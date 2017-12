Ajută un român să fie premiat de faimosul portar al lui Real Madrid!

Alex Fieraru este un student la jurnalism în vârstă de 22 de ani, care trăieşte de opt ani în Spania, împreună cu familia sa. El concurează cu câteva mii de spanioli pentru a obţine mănuşile purtând autograful portarului echipei Real Madrid, campionul mondial Iker Casillas. În plus, Casillas va oferi câştigătorului unui concurs lansat pe pagina sa de Facebook şi două bilete la derby-ul Real - Barcelona, din 10 decembrie.

AJUTĂ-L PE ALEX CU UN LIKE PE CONTUL DE FACEBOOK! Pentru a intra în joc, Alex a desenat o variantă proprie a mănuşilor faimosului portar al echipei galacticilor, Real Madrid, pe care a postat-o pe Facebook. \"Cele 9 steluţe din palmă reprezintă cele 9 cupe ale Europei câştigate de Real Madrid. Inima de pe degetul mijlociu e dedicată iubitei mele, Sara Carbonero, ale cărei iniţiale sunt alături. Pe degetul arătător am scris în spaniolă o dedicaţie care se traduce astfel: Felicitări, căpitane! 127 meciuri cu Roja! Roja e porecla naţionalei Spaniei, iar Iker a devenit recordmanul de selecţii, după al 127-lea meci, cel în compania naţionalei din Costa Rica\", explică Alex. Dacă va avea cele mai multe like-uri la varianta sa de design al noilor mănuşi de portar, Alex va primi două bilete la El Clásico, Real Madrid vs FC Barcelona, de pe data de 10 decembrie, plus mănuşile purtate de însuşi Iker, purtând autograful campionului mondial spaniol! \"Sunt fan Real Madrid de mic, de prin \'96-\'97, mi-aduc aminte că atunci erau vedete Suker, Seedorf, Redondo, Raul, Roberto Carlos, Morientes, Guti, Sanchis, Hierro... M-a sedus un gol senzaţional marcat de Seedorf într-un derby cu Atletico. Particip la concursul de pe Facebook pentru că evident, fiind fan Real Madrid, îmi doresc foarte mult sa ajung, pentru prima dată, la un El Clásico, mai ales anul acesta, în care şansele echipei de a lua titlul sunt foarte foarte mari\", spune Alex, care speră să “le ia faţa”, cu ajutorul internauţilor români, celor câteva mii de spanioli care participa la concurs.

