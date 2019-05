Ajutaţi căţeii din Constanţa să-şi găsească o familie!

09:38:37 / 16 Mai 2019

Nu inteleg ....

in ultima perioada, in ziarul dvs e o adevarata campanie de eliberare a maidanezilor pe strazi ! caci asta cereti de fapt, nimeni nu ii adopta sa ii tina la curte, vin asa zisii "oameni de bine" care de fapt sunt niste inconstienti pensionari ii iau si le dau drumul pe strada! nu v ati saturat de copii/adulti muscati aproape zilnic? nu poti merge in parc , seara in cartiere e jale.... oras turistic? gluma proasta ! autoritatile locale trebuie sa asigure linistea, curatenia orasului, siguranta oamenilor ! amenzi mari celor care ii elibereaza inapoi pe strada !