Ajutaţi un înger condamnat să trăiască în întuneric!

Născută prematur în maternitatea din Constanța, Camen Maria Maximiuc, acum în vârstă de numai 7 luni, suferă de o afecțiune care o condamnă să trăiască în întuneric. Singura sa șansă vine de la Spitalul „William Beaumont“ din Detroit (Statele Unite ale Americii), specializat în retinopatie de prematuritate, însă costurile intervenției chirurgicale la ambii ochi, inclusiv transportul, cazarea și analizele post-operatorii, depășesc cu mult veniturile familiei: 50.000 de dolari. După naștere, medicii au asigurat-o pe mama micuței de faptul că Maria este aparent sănătoasă, însă au menționat că trebuie să se prezinte la un control oftalmologic după o lună de la naștere, control care nu i s-a făcut la externare. La data programată, mama împreună cu fetiţa s-au prezentat la spital, însă li s-a spus de către asistente că medicul este plecat în concediu de odihnă. După nici două săptămâni, au revenit la acel control, iar vestea i-a sfâșiat inima mamei: retinopatie de prematuritate, într-o formă foarte avansată, deoarece boala a fost descoperită prea târziu, iar aceasta a avansat foarte rapid.

Doi medici specialiști din Cluj, de la Spitalul de Urgență, au încercat, printr-o operație complicată, să-i salveze vederea Mariei, însă fără succes, iar părinților li s-a spus clar, printr-un raport medical, că nu se mai poate opera în țară, singura șansă fiind în SUA. De altfel, Spitalul „William Beaumont“ din Detroit este singurul din lume care face astfel de operații pentru copii la vârste atât de fragede. “A fost o minune că îngerașul meu a reușit să supraviețuiască la naștere și credeam că totul va fi bine. La aflarea veștii, am trăit cel mai negru moment din viața mea, dar mi-am spus că, indiferent ce o să fac și cum o să fac, micuța mea va reuși să vadă. Am făcut eforturi foarte mari, am apelat la mulți oameni să ne ajute și ne aflăm la câțiva pași să ne vedem visul cu ochii. Sunt mai încrezătoare ca oricând și sunt sigură că ne veți ajuta să trecem peste acest obstacol”, declară mama fetiței, Emilia Maximiuc.

Atinși de drama prin care trece familia Maximiuc, oamenii din Asociația “Salvează o inimă” au demarat de urgență o campanie umanitară care să-i ofere micuței o șansă de a-și vedea persoanele dragi și de a trăi o viață normală. Până acum s-au făcut progrese foarte mari, s-au strâns aproximativ o treime din sumă, însă lupta continuă până la suma de 50.000 de dolari. Donațiile pot fi făcute online, prin card sau prin SMS, pe platforma de donații online a Asociației “Salvează o inimă”, https://salveazaoinima.ro/campaigns/carmen-maria-maximiuc/, sau direct în conturile mamei: RO18RZBR0000060017354630 (Lei), RO50RZBR0000060017354636 (Dolari), RO61RZBR0000060017354632 (Euro) - Cod SWIFT: RZBRROBU, Cod BIC: RZBR (pentru transferurile din străinătate).

“Am început o luptă și vrem s-o ducem până la capăt. Maria are toate șansele să vadă, medicii i-au dat șanse mari, dar trebuie să ne mobilizăm și să strângem toți banii necesari. Până în momentul de față, sute de români au răspuns pozitiv apelului pe care l-am adresat pe rețelele de socializare și pe website-ul oficial. I-am salvat pe gemenii Yanis și Rareș, care sufereau de aceeași boală, suntem încrezători că românii se vor fi mobiliza alături de familia Maximiuc”, afirmă Vlad Plăcintă, președintele Asociației “Salvează o inimă”.