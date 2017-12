Ajutoare constând în lemne pentru nevoiaşii din Ovidiu

La sfârşitul lunii ianuarie, judeţul Constanţa s-a confruntat cu cele mai aprige intemperii din ultimii ani. Ca niciodată, judeţul a intrat sub cod roşu de ninsoare şi viscol. Şi oraşul Ovidiu a fost puternic lovit de ninsoare şi viscol, satul Poiana fiind, pentru câteva ore, izolat de lume. Folosind utilajele societăţii Consiliului Local, Ovi Prestcon SRL, administraţia locală a făcut tot posibilul ca locuitorii să resimtă cât mai puţin problemele create de căderile masive de zăpadă. „Cu această ocazie, am descoperit câteva familii care au rămas fără lemne, în condiţiile în care temperaturile erau sub zero grade. Având în vedere că în ultimele două săptămâni ne-am concentrat eforturile pentru a îndepărta zăpada de pe toate străzile pentru ca locuitorii să poată circula, abia în aceste zile am putut rezolva şi problema lemnelor pentru familiile nevoiaşe. Astfel, ieri (n.r. - vineri), împreună cu senatorul Nicolae Moga, am dus câte 2,5 metri cubi de lemne pentru patru dintre familiile nevoiaşe. Una dintre gospodării, unde locuieşte o bătrână, a fost identificată chiar în ziua în care la Poiana a fost prezent vicepremierul Liviu Dragnea. Ne-am ţinut de promisiune şi i-am adus lemnele necesare pentru a trece cu bine de sezonul rece”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. Reprezentanţii celor patru familii spun că lemnele pe care le-au primit din partea Primăriei Ovidiu le vor ajunge pentru a trece cu bine de sezonul rece, spunând că nu se aşteptau ca administraţia locală din Ovidiu să se mişte atât de repede.