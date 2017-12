Ajutoare de la stat pentru fermieri

După un an catastrofal în agricultura românească, în care seceta a lovit puternic în producţia de cereale, a urmat cel mai bun an din istoria ţării. Profitînd de condiţiile meteorologice extrem de favorabile, dar şi de subvenţiile pentru înfiinţarea culturilor de toamnă în 2007, România a reuşit să obţină în acest an recoltă cerealieră de 12 milioane de tone. Deşi campania de recoltare a păioaselor a început oarecum cu întîrziere, iar mulţi producători au fost nevoiţi să-şi vîndă agoniseala de-o vară la preţuri de nimic către mafia cerealelor, doar pentru a-şi acoperi cheltuielile, Ministerul Agriculturii a raportat o producţie de grîu de peste 8,5 milioane de tone. \"Chiar dacă am avut această producţie foarte bună, valorificarea recoltei a fost destul de anevoiasă. Producătorii agricoli nu au spaţii de depozitare şi sînt nevoiţi, din păcate, să vîndă grîul sau alte produse la prima strigare, direct intermediarilor\", a afirmat directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Iancu Şapera. Acesta a arătat că în perioada următoare va fi demarată măsura 1.4 din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală, astfel că toţi cei care vor să lucreze în fermele de semisubzistenţă vor primi ajutorul financiar al statului. \"Agricultorii au obligaţia de a întocmi proiecte prin care îşi iau angajamentul că în timp de trei ani să-şi dezvolte cu 20% explotaţia, astfel că vor primi o subvenţie de 4.500 de euro. Dacă sînt serioşi şi îşi continuă treabă, în următorii doi ani vor mai primi încă 3.000 de euro. Acesta este o formă de ajutor social din partea statului, care se va aplica indiferent dacă oamenii vor face treabă sau vor cheltui banii pe altceva\", a declarat Şapera.. Pe de altă parte, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, dar şi fost director executiv al institiuţiei constănţene, Gheorghe Albu, a declarat că, spre deosebire de 2007, cînd statul a folosit seceta pentru a aplica măsurile de subvenţionare, în această toamnă a fost stabilit un nou plan de acţiune la nivelul agriculturii. \"Comisia Europeană nu ne-a mai declarat compatibile măsurile de subvenţionare din sectorul agricol, aşa că am fost nevoiţi să căutăm alte modalităţi de ajutorare a fermierilor. Prima şi cea mai cunoscută constă în acordarea unui ajutor minim în această toamnă, ceea ce înseamnă că fiecare fermier va primi cîte 200 de lei la hectar, indiferent dacă are unul sau peste 120 de hectare, plafonul maxim. De asemenea, funcţionează şi măsura privind reducerea preţului la motorină cu un leu, legea creditului agricol care permite oricărui fermier să primească o bonificaţie de 30% pentru fiecare credit luat de la stat în vederea pămîntului, dar şi sprijinul pe suprafaţă, a declarat Albu. Demnitarul a explicat faptul că pe lîngă cei 47 de euro acordaţi de statul român, fermierii vor mai primi cei 50 de euro de la Uniunea Europeană, plus o bonficaţie de 20% pentru fiecare an, pînă în 2013. \"Fermierii vor primi practic 107 euro în 2008, dar nu putem avea pretenţia să ajungem la valori de 400 de euro la hectar ca în Franţa, întrucît acolo s-au aplicat aceste măsuri de foarte mulţi ani. Pe de altă parte, fermierii români se pot declara norocoşi şi prin prisma faptului că occidentalii nu au beneficiat niciodată de un program precum SAPARD\", a concluzionat Albu.