Ajutoare de stat pentru producătorii agricoli

Camera Deputaţilor a adoptat ieri, cu 263 de voturi „pentru” şi trei abţineri, o ordonanţă a Guvernului care reglementează acordarea ajutoarelor de stat pentru producătorii agricoli, începând cu acest an. Ministrul Agriculturii, Mihai Dumitru, a declarat, în plen, că ordonanţa crează cadrul general pentru transpunerea formelor de ajutor de stat pentru agricultori permise la nivelul UE, având în vedere că, din 2010, UE nu mai permite acordarea de subvenţii de stat. “Pe acest cadru general, Ministerul Agriculturii elaborează forme de ajutor de stat conforme pe care le adoptă în Guvern şi de aceea nu am putut face un calcul exact al costurilor fiananciare ale acestei ordonanţe. Pot spune că pe formele de ajutor de stat pe care Ministerul le-a pregătit până în prezent - o OUG pentru reducerea accizei la motorină la nivelul minim permis de către directiva 96/2003, precum şi două forme de ajutor de stat pentru bunăstarea animalelor în domeniul porcinelor şi păsărilor - am făcut o evaluare şi suma totală se ridică la 500 milioane de euro în acest an, adică 2 miliarde de lei”, a spus ministrul Agriculturii.