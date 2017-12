Ajutoare extinse pentru încălzire

MAJORĂRI DE TRANŞE În această perioadă, grija principală a constănţenilor este plata facturilor pentru întreţinere. Mulţi cetăţeni se lovesc de criteriile rigide stabilite de „Boc şi ai lui” şi se gândesc cu groază la factura de întreţinere din iarnă. Primăria şi Consiliul Local Municipal Constanţa au folosit banii alocaţi pentru subvenţie pentru a susţine cât mai multe familii de constănţeni. În urmă cu o lună, consilierii locali au aprobat hotărârea prin care se instituiau tranşele suplimentare de persoane care vor beneficia de ajutor la încălzire. După cum se ştie, Guvernul a decis că românii care câştigă peste 800 de lei lunar să nu mai primească niciun ajutor în această iarnă. Având în vedere că preţul gigacaloriei va fi destul de mare, municipalitatea a decis să-i ajute şi pe alţi constănţeni care nu se înscriu în criteriile lui Boc. Aşa au apărut noile tranşe, de ajutor la căldură urmând să beneficieze şi constănţenii care au un venit lunar de 1.300 de lei pe membru de familie. Ieri, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local Municipal Constanţa, s-a aprobat majorarea plafoanelor de ajutor până la 1.300 de lei pe membru de familie sau 1.600 de lei pentru persoanele singure. “Având în vedere că numărul celor care au depus cereri de ajutoare la căldură a fost sub estimările noastre, am decis să majorăm tranşele acordate de Primărie constănţenilor cu venituri între 786 şi 1.300 de lei pe membru de familie. Astfel, pentru cei cu venituri între 786 şi 840 de lei, municipalitatea va suporta 45% din valoarea facturii. Pentru cei cu venituri între 840 şi 900 de lei, ajutorul este de 40%, pentru cei cu venituri între 900 şi 1.100 de lei, ajutorul este de 35%, iar pentru cei cu venituri între 1.100 şi 1.300 de lei pe membru de familie, ajutorul este de 30%”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că atât pentru persoanele singure, cât şi pentru cei care se încălzesc cu lemne se vor aplica majorări ale subvenţiei la fel ca pentru cei ale căror locuinţe sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire.

AJUTOR Tot în şedinţa de ieri a fost aprobată o altă hotărâre prin care municipalitatea îi sprijină şi pe cei care, deşi au venituri reduse, nu se încadrează în criteriile ordonanţei lui Emil Boc. “Aşa cum am spus, nu fac economie din banii pentru căldură. Am constatat că familiile care au depus şi care se încadrau în tranşele de venituri stabilite până în prezent şi votate de consilierii locali sunt în număr de 26.000. Pentru că există destule persoane cu venituri mici care nu s-au încadrat în criteriile ordonanţei lui Boc, respectiv, mai au un teren pe la ţară sau o casă bătrânească moştenire sau un hârb de maşină care are peste 1.600 de centimetri cubi, sau au bani la CEC de înmormântare, pentru că le este frică să scoată banii şi să-i ţină în casă, având în vedere jafurile care s-au înmulţit, am decis că toţi cei care au venituri până la 1.300 lei pe membru de familie sau 1.600 de lei pentru persoanele singure pot depune cereri pentru ajutor la încălzire. Vom aduna toate aceste cereri şi, în funcţie de cât de multe sunt, vom împărţi banii rămaşi în aşa fel încât să susţinem plata facturii cu un procent însemnat. De menţionat este faptul că, potrivit unui amendament făcut în cadrul şedinţei, de acest ajutor suplimentar nu pot beneficia cei care au două proprietăţi în municipiul Constanţa. Acelaşi lucru se va aplica şi pentru cei care se încălzesc cu lemne. Practic, noi, acum, vom da o subvenţie generală celor care au venituri până la 1.300 de lei pe membru de familie sau 1.600 de lei pentru persoanele singure, dar care nu se încadrează în criteriile ordonanţei lui Boc”, a spus Mazăre. Potrivit primarului, cererile se vor putea depune începând cu 5 decembrie, la sediul de pe Ecaterina Varga pentru cei din sistemul centralizat de încălzire, sau la cel de pe strada Amzacea, pentru cei care se încălzesc cu lemne.