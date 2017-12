Ajutoare financiare pentru familiile sărace

Veniturile mici şi traiul greu i-au determinat pe mulţi locuitori ai oraşului Cernavodă să ia cu asalt sediul Primăriei pentru a cere ajutoare de încălzire pentru iarna 2012 - 2013. Pentru a veni în sprijinul acestora, aleşii locali din Cernavodă au luat, ieri seară, decizia să suporte o parte din valoarea facturilor emise de Serviciul de Apă şi Termie pentru încălzirea locuinţelor. „Subvenţiile vor fi între 5 şi 50% din valoarea facturii, în funcţie de veniturile fiecărei familii. Am luat acestă decizie pentru că în Cernavodă sunt aproximativ 150 de familii care trăiesc la limita subzistenţei. Cele mai multe nu sunt în stare să-şi achite facturile la întreţinere, chiar dacă statul le subvenţionează energia termică. Din aceste motive, societatea Primăriei care se ocupă de furnizarea agentului termic are de recuperat de la populaţie foarte mulţi bani. Pentru a nu exista pericolul sistării agentului termic, am decis să întindem o mână de ajutor nevoiaşilor din Cernavodă, achitându-le o parte din datoriile înregistrate la plata energiei termice”, a spus primarul Gheorghe Hânsă. (T.I.)