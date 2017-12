Ajutoare pentru familiile sărace din Centrul de zi Agigea

Voluntarii Crucii Roşii, filiala Constanţa, alături de jandarmii constănţeni vor merge astăzi la Centrul de Zi din Agigea cu mici ajutoare ce vor fi oferite familiilor sărace. „Nu am fost niciodată la Agigea şi am aflat că sînt mulţi oameni amărîţi, care au nevoie de sprijinul nostru. Am strîns circa 110 pachete cu îmbrăcăminte şi încălţăminte”, a declarat directorul Crucii Roşii, filiala Constanţa, Carmen Lungu. Directorul a precizat că va merge prin Agigea şi se va interesa cîte cazuri sociale mai au nevoie de ajutor. „Încercăm să-i sprijinim cu ce putem, pentru că sînt multe familii foarte amărîte care nu au nici măcar cu ce să se îmbrace şi încalţe”, a mai spus Carmen Lungu.