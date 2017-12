Ajutor din Agricultură pentru Protecţia Socială

SPRIJIN Strângerea primelor recolte din solariile donate de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) prin programul “Consumăm produse româneşti” a continuat, vineri, şi în comuna Cobadin, unde cele 40 de familii care au cultivat roşii, castraveţi şi ardei în solariile acordate gratuit de CJC au donat cota de 15% din cultura lor pentru ajutorarea unor persoane nevoiaşe. Responsabilul de program din partea CJC, Boris Parpală, a spus că recolta de peste 300 de kilograme de legume - roşii, castraveţi şi ardei - de la Cobadin va ajunge la Centrul pilot pentru servicii comunitare Techirghiol, unde va fi preparată hrana pentru 250 de persoane. „Sunt legume ecologice şi sănătoase, pe care românii le pot consuma cu încredere. Acest tip de produse va ajunge pe mesele tuturor dobrogenilor, care nu vor mai fi nevoiţi să cumpere produse din import, care, de cele mai multe ori, nu au niciun gust”, a spus Boris Parpală.

EXEMPLU La strângerea primei recolte de legume de la Cobadin a fost prezent şi preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, care a declarat că îi felicită pe gospodarii care au apelat la programul „Consumăm produse româneşti” pentru curajul şi munca pe care au depus-o ca să fie alături de CJC. „CJC va distribui 15% din recoltă către centre de plasament, persoane în vârstă şi persoane cu handicap, legumele putând fi distribuite chiar şi la familiile sărace din localităţi. Vreau să încurajez în continuare acest program, pentru că are mare succes. Sincer, noi nu avem banii pentru 600 de solarii, dar vrem să demonstrăm, prin puterea exemplului, că se poate, dându-le oamenilor un imbold pentru a-şi construi şi singuri aceste solarii”, a spus Constantinescu, care a adăugat că premierul Victor Ponta va extinde programul CJC la nivel naţional. În plus, preşedintele CJC a mai afirmat că, la nivelul judeţului Constanţa, Consiliul Judeţean va trebui să construiască un depozit pentru legumele recoltate din sere, produse care urmează să ajungă pe pieţele dobrogenilor. La rândul său, primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi, a spus că, prin programul CJC, în comuna sa au fost repartizate 40 de solarii, în timp ce alţi 600 de cetăţeni aşteaptă la rând pentru a primi un astfel de solar.

MULŢUMIŢI DE RECOLTĂ De partea cealaltă, cetăţenii din Cobadin care au donat aceste produse în baza protocolului cu CJC au spus că sunt extrem de mulţumiţi de producţia obţinută din solarii. Spre exemplu, membrii familiei Duţă au spus că legumele, în special roşiile, au crescut mari şi frumoase şi au acelaşi gust cu cel al produselor româneşti de odinioară. „Într-un singur solar vom obţine peste 600 de kilograme de roşii, pe care le vom comercializa, iar alte cantităţi le vom dona”, a spus un membru al familiei Duţă. În afara roşiilor, castraveţilor şi ardeilor, producătorii din Cobadin au mai donat din producţiile proprii cantităţi importante de cartofi, morcovi, dovlecei, castraveţi şi ceapă.

PARC DE SOLARII Tot vineri, conducerea CJC a vizitat şi parcul de solarii care a fost ridicat la marginea localităţii Cobadin, unde, pe terenul fostei Direcţii de Plante, autoritatea judeţeană a amenajat 12 solarii mari. Cu această ocazie, vicepreşedintele CJC Cristian Darie a declarat: „Într-o locaţie care odată a fost a societăţii de protecţie a plantelor, instituţie care a trecut în subordinea CJC, dar care nu şi-a mai avut un scop lucrativ, CJC a amenajat un parc cu 12 solarii, iar în acest fel am reuşit să dăm de muncă oamenilor din Cobadin. În plus, de produsele crescute în aceste solarii vor putea beneficia şi instituţiile care ocrotesc copii şi oameni în vârstă”. La rândul său, Nicuşor Constantinescu a afirmat că fosta Direcţie a Plantelor s-a transformat într-o cooperativă model pentru judeţ. „În acest loc erau grajduri părăsite, iar acum am reuşit să amenajăm acest solarii, unde CJC va amenaja şi un spaţiu pentru depozitarea legumelor. Dorim să dăm un exemplu că se poate face o asociaţie care să genereze locuri de muncă şi o hrană sănătoasă pentru cetăţenii judeţului Constanţa”, a spus preşedintele CJC.