Ajutor financiar pentru sinistraţii ignoraţi de guvernanţi

SOLICITARE Consilierii locali constănţeni, întruniţi, vineri, într-o şedinţă extraordinară, au votat în unanimitate rectificarea bugetului local şi acordarea unor ajutoare judeţelor Vrancea şi Buzău. Rectificarea bugetului municipal se referă la trecerea în fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Local a sumei de 200.000 de lei pentru acordarea unor ajutoare financiare către unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de urgenţă. “Acum două zile m-a sunat Marian Oprişan şi din suflet m-a rugat: “Ajută-mă te rog frumos cu nişte bani că aştia de la bugetul naţional mi-au dat 80.000 de lei”. De fapt, în hotărârea de Guvern prin care s-au dat aceste ajutoare se spune că au dat motorină în valoare de 80.000 de lei şi, din câte am înţeles, nici pe aia nu a primit-o toată. Acesta este marele ajutor pe care l-a dat Guvernul în Vrancea. Prin aceeaşi hotărâre de Guvern, Executivul a dat judeţelor sinistrate, pe lângă motorină, pateuri de ficat, conserve din carne de porc şi apă minerală”, a declarat primarul Radu Mazăre.

AJUTOR Primarul Mazăre a spus că Guvernul putea să se concentreze mult mai mult asupra problemelor sinistraţilor. “Nu vreau să comentez mai mult, dar citeam ştirile şi am văzut că maşinile confiscate de stat, în loc să fie vândute pentru ca Guvernul să poată avea bani, au fost date să plimbe fundurile portocaliilor de la Cluj”, a adăugat Mazăre. El a adăugat că, de fiecare dată, în situaţii de criză, tot cei care au puţin se gândesc la cei care au cu adevărat nevoie de ajutor. “Când am rămas abandonat în junglă, în Honduras, am ajuns la o familie foarte săracă, trăiau toţi cei şase membri sub un singur acoperiş. Acolo nu mai intrase nimeni de cinci luni să le aducă de mâncare şi aveau doar tortillia şi fasole. Noi am ajuns noaptea şi ne uitam la ei cu speranţă, să ne lase să ne adăpostim şi să ne dea ceva de mâncare. Ne-a răspuns femeia aşa: Nu suntem fraţi cu toţii pe pământ? Nu este normal să vă ajutăm? Şi ne-a dat din puţinul ei. Exact la acest lucru m-am gândit când m-a sunat Marian Oprişan şi mi-a spus că a primit de la Guvern 80.000 de lei pentru dezastrul prin care trec oamenii de acolo. Atunci m-am gândit la ce mi s-a întâmplat mie acum o lună în Honduras şi mi-am dat seama că cei săraci îi ajută pe cei care sunt în nevoie. Ştiu că Primăria Bucureşti a dat 100.000 de lei către Vrancea, în timp ce securistul care conduce Guvernul nu a dat nimic”, a explicat Mazăre.