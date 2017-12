Ajutor pentru copiii cu afecțiuni neuromotorii

Părinții care au copii cu probleme neuromotorii B2B Special sunt puși la grele încercări atunci când vine vorba să meargă cu cei mici la consultații sau la tratamente. În lipsa centrelor specializate, dar și a banilor, unii părinți renunță și-și duc viața alături de copiii bolnavi în voia sorții, iar alții aleargă prin toată țara în căutarea unor unități medicale ce au specialiști în acest sens. Părinții constănțeni care au copii cu afecțiuni neuromotorii nu vor mai fi nevoiți să bată zeci și chiar sute de kilometri în căutarea centrelor specializate, sâmbătă, 30 august, fiind inaugurat și la Constanța un asemenea centru, ce-i drept, privat. Însă cei care au avut inițiativa au promis că prețurile vor fi accesibile, iar pe viitor se va încerca și o colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate, în ideea ca unele costuri să fie suportate și de sistemul de asigurări. Proiectul a putut fi realizat cu sprijinul fundației fostului fotbalist Mihai Neșu. ”În total, investiția a ajuns la aproximativ 60.000 de euro, iar fundația lui Mihai Neșu ne-a sprijinit cu circa 50.000 de euro. Mihai a fost un pion principal în acest proiect. A dorit să ajute copiii din Constanța care au probleme neuromotorii”, a declarat coordonatorul Centrului B2B Special, Ciprian Druțău, totodată reprezentant al Fundației „Copii Suflete Speranțe“. Centrul se adresează copiilor cu paralizie cerebrală, cu sindrom Down sau cu orice fel de dificultate de mişcare sau de limbaj. La inaugurare a participat și un voluntar al fundației, Mădălina Jianu, o mamă care în urmă cu nouă ani a adus pe lume un copil cu probleme neuromotorii. Ea a povestit că, pe întreaga perioadă a sarcinii, toate lucrurile au decurs normal, însă la naștere au apărut mari probleme. ”Copilul meu a primit scor Apgar 0 (cel mai mic scor - pe o scară de la 0 la 10). A fost resuscitat, a fost cumplit. Cred că totul s-a declanșat de la injecțiile de calmare a durerilor pe care mi le-au făcut la maternitate, înainte să nasc. Nu-mi mai simțeam picioarele de la mijloc în jos”, și-a adus aminte mama. Copilul său are paralizie cerebrală, tetrapareză, reflux gastroesofagian. ”Este foarte greu să îngrijești singur un copil cu atâtea probleme de sănătate. Nu va merge niciodată, dar cu ajutor medical de specialitate am speranța că starea sa de sănătate se va mai îmbunătăți”, a adăugat femeia. În judeţul nostru sunt doar două centre de stat specializate în tratamentul copiilor cu afecţiuni neuromotorii, însă capacitatea lor este limitată, aproximativ 15 locuri fiecare, și asta în condițiile în care numărul copiilor din județ cu probleme neuromotorii este de 1.800. Pentru început, centrul, situat pe strada Dezrobirii nr. 90G, va funcționa cu șase cabinete (neurologie pediatrică, kinetoterapie, psihoterapie, logopedie, ergoterapie şi terapie IT).